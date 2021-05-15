Sun взвесила риски конфликта России, США и Китая без должного контроля над космическими вооружениями

Эксперты считают, что из-за отсутствия контроля над космическими вооружениями и в результате технологических достижений космическая война между мировыми державами — Китаем, Россией и США — становится неизбежна. Как пишет The Sun, эти страны уже давно борются за лидерство в космосе, и данное противостояние — это прямой путь к конфликту.



Reuters

Китай, РФ и США уже давно борются за победу в космосе, и, похоже, эта битва может привести к столкновению над Землёй, которое будет иметь серьёзные последствия на самой планете. Как пишет The Sun, адъюнкт-профессор Университета Северной Каролины Марк Губруд, ведущий курс «Мир, война и оборона», считает, что сегодня гонка космических вооружений — это путь к войне в космосе.

Однако, отмечает британское издание, Губруд уверен, что такая война стала лишь более неизбежной и потенциально опасной в результате технологических достижений, для которых имеются неограниченные возможности из-за отсутствия твёрдых обязательств по контролю над космическими вооружениями. Космическое оружие сегодня может достигать целей в течение нескольких минут и выводить из строя важные спутники, вращающиеся вокруг Земли, и страны продолжают борьбу за создание самого мощного оружия для использования в межпланетной войне.

Создание в 2019 году Космических сил США стало серьёзным знаком, указывающим на то, что США готовятся к войне, поскольку эти силы были созданы в качестве гарантии того, что доминированию Америки в космосе ничто не угрожает. Однако действовать начала и Москва: в Космическом командовании США заявили, что располагают доказательствами того, что РФ провела неразрушающее испытание противоспутникового оружия космического базирования.

Не стоит сбрасывать со счетов и Китай, который сообщил, что работает над созданием оружия для поражения целей в космическом пространстве, которое будет противодействовать непосредственно самолётам, принадлежащим США, потенциально ослепляя их датчики. Авторы доклада об оценке глобальных рисков считают, что Пекин, у которого уже есть наземные противоспутниковые ракеты и лазеры, «вероятно, намеревался ослеплять или выводить из строя чувствительные оптические датчики космического базирования».

Однако, отмечает издание, есть и те, кто сомневается, что война в космосе когда-либо станет реальностью. Профессор Уитмен Кобб считает, что, учитывая экономические последствия, сверхдержавы откажутся от участия во внеземном конфликте.

«Потребуется всего один фрагмент космического мусора, чтобы уничтожить спутник, через который осуществляются финансовые транзакции и ключевые коммуникации. Неисправный спутник может привести к значительным экономическим последствиям, которые не ограничатся только одной страной», — считает Кобб.