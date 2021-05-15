Самоубийственная миссия — глава крупной торговой компании Японии категорически против Олимпиады в Токио

Проведение летней Олимпиады в Токио в разгар пандемии будет сопоставимо с «самоубийственной миссией», пишет CNN, ссылаясь на слова главы компании Rakuten Хироси Микитани. За 10 недель до старта Игр в Японии растёт беспокойство ввиду растущего числа случаев заражения коронавирусом и медленных темпов вакцинации: в обществе боятся, что проведение Игр обернётся вспышкой заболеваемости. Однако организаторы Олимпиады продолжают говорить о том, что Игры состоятся в срок.

До начала отложенных с прошлого года летних Олимпийских игр в Токио осталось 10 недель и плохие новости поступают одна за другой. Теперь глава крупнейшей японской компании по онлайн-торговле Rakuten рассказал CNN, что проведение игр станет «самоубийственной миссией» и о том, что он призывает правительство отменить соревнования. Давайте подключимся к Селине Вонг, которая находится в Токио. Селина, пожалуй, это сама жёсткая критика, которую мы только слышали?

СЕЛИНА ВОНГ, корреспондент CNN: Это точно. В последнее время всё больше влиятельных людей высказывались против Олимпийских игр, повышая внимание к их проведению в Японии, однако то, что мне заявил глава Rakuten, стало самой жёсткой критикой среди глав японских компаний.

Сейчас ситуация такова, что на фоне растущего числа случаев заражения коронавирусом в обществе и врачебных сообществах появляется беспокойство насчёт того, что Олимпийские игры могут привести к резкой вспышке заболеваний.

Когда я спросила главу Rakuten о проведении Игр в условиях роста случаев заражений и полной вакцинации лишь 1% населения Японии, он ответил, что это равносильно самоубийственной миссии. Я также спросила его, как он оценивает борьбу японского правительства с пандемией и кампанию по вакцинации, и он ответил, что поставил бы 2 балла из 10. Послушайте, что ещё он сказал.

Как вы считаете, почему правительство столь упорно в своём намерении провести Игры, несмотря на неприятие общества, в том числе, руководителей компаний, таких как вы.

ХИРОСИ МИКИТАНИ, генеральный директор Rakuten: Я не знаю, если честно. Я называю это «самоубийственной миссией», и я надеюсь, что они остановятся. Я пытаюсь убедить их, но пока безуспешно.

СЕЛИНА ВОНГ: Считаете ли вы, что отмена Игр всё ещё возможна?

ХИРОСИ МИКИТАНИ: Я думаю, что всё возможно.

Недавно глава Softbank заявил, что боится проведения Олимпийских игр. Да, Softbank и Rakuten не входят в число спонсоров игр, но в их число входит Toyota — более того, это главный олимпийский спонсор: и в компании заявили, что обеспокоены общественным недовольством, связанным с проведением Игр во время пандемии.

Всё это происходит на фоне того, что премьер Японии недавно объявил, что текущий режим чрезвычайного положения, затрагивающий Токио и несколько других районов, будет расширен и включит три дополнительные префектуры. Тем временем, местные опросы показывают, что более половины японцев хотят отмены или ещё одного переноса Игр. То, что мы видим, является снежным комом голосов, высказывающихся против Олимпиады, в дополнение к главам компаний и уже упомянутому объединению врачей. Есть также и спортсмены, высказывающиеся о том, что сомневаются в необходимости проведения Олимпиады, например, Наоми Осака и Кей Нисикори, сделавшие заявления на теннисном турнире Italian Open.

Также стоит упомянуть, что запущенная в Японии онлайн-петиция, призывающая к отмене Олимпиады уже собрала более 350 тысяч подписей. Однако несмотря на все беспокойства, головные боли и противодействие, организаторы Игр продолжают заявлять о том, что Олимпиада состоится в запланированный срок — до которого осталось лишь 10 недель.

Материал предоставлен CNN International

Дата выхода в эфир: 14 мая 2021 года

