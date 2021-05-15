«Из еврофилов в евроскептики» — британцы поражены резкой сменой позиции экс-переговорщика по брекситу

Внутренняя политика Франции неожиданно подняла шумиху в Великобритании. Причиной тому стал бывший переговорщик по брекситу Мишель Барнье: раньше он непреклонно критиковал новый британский национализм и стремление Лондона вернуть себе контроль над границами, а теперь призвал на несколько лет остановить иммиграцию во Франции и усилить границы Шенгена. Британцы посчитали эту идею абсурдной, вредной и дерзкой, отмечает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.



Reuters

Британцы поражены действиями Мишеля Барнье, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Внутренняя политика Франции не так часто вызывает волнение в Великобритании, отмечает издание. Однако бывшему переговорщику по брекситу от ЕС Мишелю Барнье удалось его спровоцировать. Внезапное требование Барнье остановить приём мигрантов из стран за пределами ЕС сроком от трёх до пяти лет и одновременно с этим усилить внешние границы Шенгена вызвало восторг у сторонников брексита и критику и удивление у тех, кто выступал за то, чтобы остаться в составе Евросоюза.

Правый популист Найджел Фарадж на это насмешливо заметил: «Герой еврофилов стал евроскептиком». Депутат тори Майкл Фабрикант противопоставил Барнье добродетелям Бориса Джонсона: «В то время как либеральная Британия через новую систему квот признаёт ценность иммиграции, Франция грозит закрыть свои границы, в том числе из-за полного провала в интеграции своих мигрантов».

В годы переговоров по брекситу сторонники выхода из ЕС считали Барнье непоколебимым критиком нового британского национализма. Большинство сторонников того, чтобы остаться в Европе, в свою очередь, видели в нём голос разума. Теперь Джон Спрингфорд из дружественного ЕС Центра европейских реформ называет инициативу Барнье «абсурдной и невероятно вредной».

В то время как леволиберальные газеты крайне сдержанно сообщали о политических преобразованиях в умах французов, если вообще о них писали, СМИ, поддерживающие брексит, не стеснялись в комментариях, подчёркивает немецкая газета.

Так, британская газета Daily Mail посчитала «дерзостью» то обстоятельство, что Барнье раньше постоянно критиковал стремление Лондона вернуть себе контроль над границами, а теперь «бодро предлагает то же самое». Однако если он тем самым всё же признаёт, «что Брюссель не всегда прав», то это «чудесная перемена мышления», отметило издание.

Другая британская газета, The Daily Telegraph, обратила внимание на более серьёзный момент. По её замечанию, конфликт с ЕС, который в конечном итоге вылился в выход Великобритании из состава европейского блока государств, можно было бы предотвратить, если бы влиятельный европейский политик раньше заявил в ЕС о своих новых убеждениях.

Об «иронии» ситуации заявил и критически относящийся к брекситу обозреватель Financial Times Гидеон Речмен: «Если бы ЕС разрешил намного более мягкие ограничения свободы передвижений, вероятно, до брексита никогда бы не дошло».