 

Обновление 5G чипов после вакцинации появилось на портале Госуслуги

15.05.2021, 16:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории России Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напомнила о необходимости для граждан, привитых вакцинами «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» проводить плановое обновление программного обеспечения 5G чипов.

Для обновления программного чипа гражданам необходимо пройти верификацию на сайте госуслугК обновлению программного обеспечения 5G чипов допускаются только лица, получившие оба компонента вакцины. Срок действия лицензии программного обеспечения составляет один месяц с момента последнего обновления. В случае истечения срока действия лицензии, вакцинированный гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии с 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Для обновления программного чипа гражданам необходимо пройти верификацию на сайте госуслуг.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.03 / «Чувствует себя хорошо»

18.09 / Ученые: Ультрафиолет может убивать SARS-CoV-2 без вреда для людей

26.07 / Катю Лель в новом образе фанаты перепутали с Любовью Успенской

01.04 / Мнение: Мьянма

20.11 / У Китая нет союзников, но есть друзья по партнерской дипломатии

06.04 / Мнение: Избирательная взятка

28.01 / Блат Вертинской и интуиция Ланового: как создавался фильм “Алые паруса”

17.09 / На Украине учинили расправу над футболкой с изображением Путина

13.12 / В крупнейшем китайском интернет-магазине перед скорым анонсом замечен флагман Honor V40

22.12 / Мнение: Список римских императоров с монетками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика