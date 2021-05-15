Обновление 5G чипов после вакцинации появилось на портале Госуслуги

В целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории России Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напомнила о необходимости для граждан, привитых вакцинами «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» проводить плановое обновление программного обеспечения 5G чипов.

К обновлению программного обеспечения 5G чипов допускаются только лица, получившие оба компонента вакцины. Срок действия лицензии программного обеспечения составляет один месяц с момента последнего обновления. В случае истечения срока действия лицензии, вакцинированный гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии с 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Для обновления программного чипа гражданам необходимо пройти верификацию на сайте госуслуг.

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