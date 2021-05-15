Почему Тимурка бросил Решёткину (версия Насти) – Личное мнение

Вчера бывшая сожительница компактного рэппера Тимура Юнусова Анастасия Решетова с помпой презентовала фильм о себе.

Звучит, согласитесь, серьёзно: фильм о себе. О себе — это, в том смысле, что про себя, публичную личность Инстаграма, которая добилась высот. Родила от сожителя и…

Ну, пожалуй, и всё.



Фото: Соцсети

Хотя фильм и преподносится как о себе, разговор, естественно, пошёл о Тимурке. Главная интрига — почему расстались.

И Настя, в отличие от любителей громких заголовков, всё рассказала.

Жаль, что Тимура мы не услышали, но версия Насти звучит так: было много предательств!

«Главный вопрос, который всех интересует — почему мы расстались? Было сделано столько боли, и предательства повторялись. Мы собирались быть вместе до конца жизни, но 2020 год перевернул все. Случились такие вещи, о которых я даже подумать не могла. Случилось то, что сломало картину моей жизни. Уже невозможно было мириться с некоторыми вещами».

Перевожу с эскортограмного на русский: сожительница рэппера планировала женить его на себе до конца жизни, а он творил такое, что она даже представить себе не могла. Наконец, ему надоело, и он её выставил.

Ну, лично я так поняла.

Возьми меня замуж, возьми! Рожу тебе! Видишь, уже родила? Хватит таскать меня на яхту с Шишковой, я — мать твоего ребёнка! Давай женихаться официально! Давай до конца жизни! Давай!

Да пошла ты в жопу, я на Холостяк лучше схожу.

«Я не могла представить себе такое. Это был шок».

То есть, когда Тимурка брал в отпуск Шишкову, выводил тройничком всех на перзентации, это не было шоком. Это Настя могла представить. А потом, после уже расставания, когда Тимати попёрся на ТНТ зарабатывать деньги, это стало шоком.

Ну, ок.

И всё это называется «Мой монолог».



Фото: Соцсети

Сидит печальная Настя и торгует грустным, но сытым пряником. Жопа в штаны не влезает. Зуб кривой. Сейчас, говорит, это новая я, которая перестала бояться и думать о том, что мне скажут.

Знаешь, Насть, в чём беда? Говорить о тебе через полгода вообще не будут. Очень сложно что-то сказать о человеке, известность которого заключается в том, что он когда-то с кем-то сожительствовал и — всё.

Так что, может, и правда лучше — в гарем? Как считаете? Помогите Насте добрым советом, что делать.

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