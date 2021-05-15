Артем Дзюба стал отцом в третий раз

Несколько минут назад пресс-служба футбольного клуба “Зенит” сообщила, что их нападающий Артем Дзюба стал многодетным отцом. У спортсмена и его супруги Кристины родился третий мальчик, которого родители назвали Александром.

Сине-бело-голубые поздравляют Артема Дзюбу с рождением сына! 15 мая в семье нападающего “Зенита” произошло радостное событие — его супруга Кристина родила сына! Мальчику дали имя Александр, вес мальчика – 4250 грамм, рост – 56 сантиметров. Сине-бело-голубые поздравляют Артема, Кристину, а также их старших сыновей – Никиту и Максима – с прекрасным событием, желают всему семейству прекрасного самочувствия и отличного настроения!

– гласит пост в официальном аккаунте футбольного клуба в Instagram.

Напомним, о беременности Кристины стало известно совсем недавно: 2 мая после матча, в ходе которого “Зенит” досрочно стал чемпионом России, разгромив “Локомотив” со счетом 6-1, на поле вместе с футболистами вышли их дети и жены. Сам Артем появился в костюме супергероя Дэдпула, а его жена – в куртке-оверсайз, которая, впрочем, не смогла скрыть ее круглый живот.

Кстати, недавно в жизни футболиста произошло еще одно важное событие: тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов включил Дзюбу в расширенный состав участников чемпионата Европы. Сбор футболистов пройдет 20 мая в Новогорске.

Напомним, Артем и Кристина поженились в 2012 году. Помимо новорожденного, у пары растут двое сыновей: 8-летний Никита и 5-летний Максим. За время их совместной жизни произошло два крупных скандала, которые широко освещались в СМИ. В 2015 году Артем был замечен в компании телеведущей Марии Орзул. Ему удалось сохранить семью, о чем он позже рассказал журналистам:

Это был большой урок для меня. Пожалуй, даже хорошо, что это произошло. Иначе взглянул на все. Ценности пересмотрел. Осознал, что я могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком. Мне было очень стыдно перед своей женой. А на все остальное наплевать. Весь мир — не так важен. Главное, чтобы этот человек меня услышал. И она меня услышала. Нам удалось все сохранить уже воспитывает двоих сыновей Максима и Никиту, – заявил Дзюба.

Артем Дзюба с женой и детьми

А в ноябре прошлого года широкий резонанс получило интимное видео, главным героем которого стал футболист. Видео было слито из личного архива Дзюбы, после чего началась настоящая травля спортсмена в сети. А, по слухам, его супруга Кристина была на грани того, чтобы подать на развод. Из-за шумихи Артема временно отстранили от должности капитана в сборной России, что вызвало неоднозначную реакцию у общественности, в том числе у многих знаменитостей. Многие после этого встали на его защиту. Спустя несколько месяцев, весной этого года, Дзюбу вернули в сборную.