 

Руководитель НАСА предлагает продлить срок эксплуатации МКС до 2030 года

15.05.2021, 16:10, Новости дня
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Билл Нельсон, возглавляющий американское аэрокосмическое агентство, считает, что срок службы Международной космической станции необходимо продлить еще до 2030 года.

Такую идею руководитель НАСА высказал в интервью газете The Washington Post. По его мнению, на сегодня еще нет достойной замены для МКС. И в случае быстрого вывода станции из эксплуатации мировая космическая отрасль затормозит свое развитие на длительное время.

Разумеется, в будущем появится целый ряд новых станций, создать которые планируют и США, и Китай, и Россия. Однако все они будут построены не за один-два года. Напомним, что споры по поводу возможного продления срока службы МКС, на которой поясняется все больше технических проблем, привели к появлению двух противоположных точек зрения. В среде профессионалов сегодня немало тех, кто ратует за немедленное прекращение эксплуатации, как и тех, кто не видит в продлении срока до конца текущего десятилетия ничего зазорного.



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