Руководитель НАСА предлагает продлить срок эксплуатации МКС до 2030 года

Билл Нельсон, возглавляющий американское аэрокосмическое агентство, считает, что срок службы Международной космической станции необходимо продлить еще до 2030 года.

Такую идею руководитель НАСА высказал в интервью газете The Washington Post. По его мнению, на сегодня еще нет достойной замены для МКС. И в случае быстрого вывода станции из эксплуатации мировая космическая отрасль затормозит свое развитие на длительное время.

Разумеется, в будущем появится целый ряд новых станций, создать которые планируют и США, и Китай, и Россия. Однако все они будут построены не за один-два года. Напомним, что споры по поводу возможного продления срока службы МКС, на которой поясняется все больше технических проблем, привели к появлению двух противоположных точек зрения. В среде профессионалов сегодня немало тех, кто ратует за немедленное прекращение эксплуатации, как и тех, кто не видит в продлении срока до конца текущего десятилетия ничего зазорного.