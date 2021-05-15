Руководитель НАСА предлагает продлить срок эксплуатации МКС до 2030 года
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Билл Нельсон, возглавляющий американское аэрокосмическое агентство, считает, что срок службы Международной космической станции необходимо продлить еще до 2030 года.
Такую идею руководитель НАСА высказал в интервью газете The Washington Post. По его мнению, на сегодня еще нет достойной замены для МКС. И в случае быстрого вывода станции из эксплуатации мировая космическая отрасль затормозит свое развитие на длительное время.
Разумеется, в будущем появится целый ряд новых станций, создать которые планируют и США, и Китай, и Россия. Однако все они будут построены не за один-два года. Напомним, что споры по поводу возможного продления срока службы МКС, на которой поясняется все больше технических проблем, привели к появлению двух противоположных точек зрения. В среде профессионалов сегодня немало тех, кто ратует за немедленное прекращение эксплуатации, как и тех, кто не видит в продлении срока до конца текущего десятилетия ничего зазорного.
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