 

Стратосфера Земли стала тоньше на 400 метров за последние 40 лет

15.05.2021, 16:10, Новости дня
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В результате ряда исследований, проведенных испанскими учеными, было установлено, что стратосфера земли за последние четыре десятилетия стала тоньше на четыре сотни метров.

По мнению специалистов, процесс уменьшения стратосферного слоя начался еще в восьмидесятых годах прошлого столетия. Ранее он также мог происходить, но не был настолько интенсивным, чтобы это было заметно.

Причиной ученые называют резкое увеличение концентрации углекислого газа. Они полагают, что в результате процесс глобального потепления на Земле может ускориться. Кроме того, изменения параметров стратосферы могут негативно повлиять на работу спутниковых навигационных систем, которые теоретически могут теперь предоставлять ошибочные данные.  



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