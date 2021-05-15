Экс-депутат Рады предсказывает тотальную зачистку оппозиции на Украине

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал нынешнюю ситуацию на Украине. Он уверен, что президент и его окружение готовят тотальную зачистку оппозиции в стране, полностью узурпировав власть.

Накануне на Украине состоялось первое заседание суда над Виктором Медведчуком. Одному из лидеров «Оппозиционной платформы – за жизнь» инкриминируют государственную измену. Однако и сам политик, и его коллеги уверены, что происходящие события – не более, чем преследование неугодных для нынешних властей.

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко также разделяет подобное мнение. После обнародования информации о происходящем в Киеве суде, президент РФ Владимир Путин назвал последние события на Украине попыткой сделать страну неким «антиподом России». Журавко разделяет это мнение, более того, в ближайшее время государство еще больше усилит свою зависимость от западных кураторов, уверен бывший парламентарий.

Сразу же после того, как кураторы из США укрепят свои позиции еще прочнее, власти Украины начнут тотальные репрессии. Их целью будет зачистка публичного пространства от любой оппозиции к Владимиру Зеленскому и его курсу. Алексей Журавко уверен, что о демократии уже давно говорить не приходится. Далее же пострадают все блогеры, публикующие альтернативную точку зрения. В итоге, как считает экс-нардеп, все информационное пространство будет превращено в одну трибуну власти без права на критику.

Источник: riafan.ru