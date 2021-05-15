 

Экс-депутат Рады предсказывает тотальную зачистку оппозиции на Украине

15.05.2021, 16:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал нынешнюю ситуацию на Украине. Он уверен, что президент и его окружение готовят тотальную зачистку оппозиции в стране, полностью узурпировав власть.
Накануне на Украине состоялось первое заседание суда над Виктором Медведчуком. Одному из лидеров «Оппозиционной платформы – за жизнь» инкриминируют государственную измену. Однако и сам политик, и его коллеги уверены, что происходящие события – не более, чем преследование неугодных для нынешних властей.

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко также разделяет подобное мнение. После обнародования информации о происходящем в Киеве суде, президент РФ Владимир Путин назвал последние события на Украине попыткой сделать страну неким «антиподом России». Журавко разделяет это мнение, более того, в ближайшее время государство еще больше усилит свою зависимость от западных кураторов, уверен бывший парламентарий.

Сразу же после того, как кураторы из США укрепят свои позиции еще прочнее, власти Украины начнут тотальные репрессии. Их целью будет зачистка публичного пространства от любой оппозиции к Владимиру Зеленскому и его курсу. Алексей Журавко уверен, что о демократии уже давно говорить не приходится. Далее же пострадают все блогеры, публикующие альтернативную точку зрения. В итоге, как считает экс-нардеп, все информационное пространство будет превращено в одну трибуну власти без права на критику.

Источник: riafan.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.03 / От Бурунова до Янковского: Teleprogramma назвала самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса

25.07 / Мнение: Протесты в Хабаровске. 25.07.2020

01.08 / Екатерина Климова показала редкий снимок с мамой: Очень похожи

07.09 / Поможет похудеть: диетолог развеял миф и рассказал о полезной еде перед сном

15.02 / Скандалы: «Я на пенсии»

15.08 / Политика: Против Эрдогана собирается большая военная коалиция

27.01 / Собянин отменил часть коронавирусных ограничений в Москве

14.11 / Врач Голубенко рекомендует ограничить сладкое в рационе во время болезни

11.10 / Мнение: Потеря себя

09.01 / Мнение: Армянская община в России ждет отставки Пашиняна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика