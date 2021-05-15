 

“Многие не хотели, чтобы я родила”: Анастасия Решетова рассказала, как чуть не потеряла сына

15.05.2021, 16:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Модель Анастасия Решетова рассказала, что едва ли не потеряла сына, когда была беременна. По ее словам, носить малыша под сердцем было не просто, поскольку присутствовала угроза выкидыша. К тому же экс-избранница Тимати заявила, что многие люди не хотели, чтобы она и вовсе родила.
Анастасия Решетова выпустила короткометражный фильм, который получил название «Мой монолог». В нем она пояснила правду о себе, рождении сына и расставании с Тимати. Впервые модель стала мамой полтора года назад, своему избраннику она подарила сына Ратмира. Примечательно, что малыш был запланированным и долгожданным. Решетова долгое время не могла забеременеть, молилась, чтобы Бог дал ей ребенка. Летом 2019 года эффектная брюнетка поделилась радостной информацией с фолловерами и показала снимки с округлившимся животом.

Появление ребенка на свет Решетова назвала великим таинством. Она бы хотела еще не раз испытать подобные чувства. Модель рожала 18 часов, а сама беременность протекало тяжело. Шесть из девяти месяцев у будущей матери были тошнота и рвота.

После родов Анастасия Решетова узнала, что такое послеродовая депрессия, этот период она переживала очень тяжело. До появления Ратмира на свет модель думала, что это всего-лишь сказки, но данное состояние действительно существует. Жизнь после родов в корне меняется, новоиспеченная мама нуждается в заботе и ласке, но этого она не получала.

В прошлом году Анастасия Решетова и рэпер Тимати расстались после шести лет отношений. Для модели было ударом, когда она узнала, что артист стал главным героем шоу «Холостяк».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.01 / Люк Эванс подтвердил расставание с бойфрендом Рафаэлем Оларрой

26.03 / “Бриджертоны”, или как нас лишают воли

06.03 / Мнение: Победа

15.09 / Мнение: «Русская интеллигенция» отозвалась на призыв поклонницы Дзержинского

18.09 / Трамп согласился помиловать Ассанжа в обмен на информацию о взломе Демократической партии

24.06 / Жабий король и летающие змеи: Монстры белорусского Полесья

09.01 / Анастасия Костенко призналась, почему она не употребляет алкогольные напитки

26.03 / Мнение: COVID-19: вакцинофобия

20.11 / Pfizer и BioNTech запросили разрешение на экстренное использование вакцины

14.10 / Аналитик Александр Рар назвал четыре «шока», ослабившие ЕС для борьбы с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика