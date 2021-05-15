“Многие не хотели, чтобы я родила”: Анастасия Решетова рассказала, как чуть не потеряла сына

Модель Анастасия Решетова рассказала, что едва ли не потеряла сына, когда была беременна. По ее словам, носить малыша под сердцем было не просто, поскольку присутствовала угроза выкидыша. К тому же экс-избранница Тимати заявила, что многие люди не хотели, чтобы она и вовсе родила.

Анастасия Решетова выпустила короткометражный фильм, который получил название «Мой монолог». В нем она пояснила правду о себе, рождении сына и расставании с Тимати. Впервые модель стала мамой полтора года назад, своему избраннику она подарила сына Ратмира. Примечательно, что малыш был запланированным и долгожданным. Решетова долгое время не могла забеременеть, молилась, чтобы Бог дал ей ребенка. Летом 2019 года эффектная брюнетка поделилась радостной информацией с фолловерами и показала снимки с округлившимся животом.

Появление ребенка на свет Решетова назвала великим таинством. Она бы хотела еще не раз испытать подобные чувства. Модель рожала 18 часов, а сама беременность протекало тяжело. Шесть из девяти месяцев у будущей матери были тошнота и рвота.

После родов Анастасия Решетова узнала, что такое послеродовая депрессия, этот период она переживала очень тяжело. До появления Ратмира на свет модель думала, что это всего-лишь сказки, но данное состояние действительно существует. Жизнь после родов в корне меняется, новоиспеченная мама нуждается в заботе и ласке, но этого она не получала.

В прошлом году Анастасия Решетова и рэпер Тимати расстались после шести лет отношений. Для модели было ударом, когда она узнала, что артист стал главным героем шоу «Холостяк».