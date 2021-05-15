“Многие не хотели, чтобы я родила”: Анастасия Решетова рассказала, как чуть не потеряла сына
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Модель Анастасия Решетова рассказала, что едва ли не потеряла сына, когда была беременна. По ее словам, носить малыша под сердцем было не просто, поскольку присутствовала угроза выкидыша. К тому же экс-избранница Тимати заявила, что многие люди не хотели, чтобы она и вовсе родила.
Анастасия Решетова выпустила короткометражный фильм, который получил название «Мой монолог». В нем она пояснила правду о себе, рождении сына и расставании с Тимати. Впервые модель стала мамой полтора года назад, своему избраннику она подарила сына Ратмира. Примечательно, что малыш был запланированным и долгожданным. Решетова долгое время не могла забеременеть, молилась, чтобы Бог дал ей ребенка. Летом 2019 года эффектная брюнетка поделилась радостной информацией с фолловерами и показала снимки с округлившимся животом.
Появление ребенка на свет Решетова назвала великим таинством. Она бы хотела еще не раз испытать подобные чувства. Модель рожала 18 часов, а сама беременность протекало тяжело. Шесть из девяти месяцев у будущей матери были тошнота и рвота.
После родов Анастасия Решетова узнала, что такое послеродовая депрессия, этот период она переживала очень тяжело. До появления Ратмира на свет модель думала, что это всего-лишь сказки, но данное состояние действительно существует. Жизнь после родов в корне меняется, новоиспеченная мама нуждается в заботе и ласке, но этого она не получала.
В прошлом году Анастасия Решетова и рэпер Тимати расстались после шести лет отношений. Для модели было ударом, когда она узнала, что артист стал главным героем шоу «Холостяк».
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