На участке много тени? Не беда: создаем роскошный сад из цветов, которые не любят солнце

На любом загородном участке есть затененные мрачные места, где обычные декоративные культуры нормально расти и развиваться не могут. Однако оставлять такие участки неухоженными вовсе не обязательно. Здесь также можно разбить клумбы и вырастить красивые цветы. Главное, в этом случае — это правильно подобрать растения. Какие же цветы на участке можно сажать в тени?

1. Незабудочник, или бруннера сибирская

Незабудочник — одно из самых красивых весенних декоративных растений. В тени деревьев бруннера чувствует себя просто превосходно. Цветочки у этого растения небольшие, но очень яркие. Зацветает незабудочник в мае. После цветения листья этого растения постепенно начинают увядать. В августе же они снова отрастают и украшают сад до первых заморозков.

2. Астильба

Астильба — еще одно растение, которое не боится тени. Самыми теневыносливыми разновидностями этой декоративной культуры являются астильба Тунберга, арендса и японская. Сажать астильбу на участке стоит в легкой полутени. Перед посадкой обязательно следует внести в клумбу органику.

В засуху цветы нужно будет поливать. Тем дачникам, у которых нет такой возможности, стоит посадить в тени засухоустойчивую астильбу китайскую.

3. Хоста

Хосту дачники на клумбах сажают не ради цветов, а ради ее красивых листьев. Растение может достигать высоты до 50 см и отлично чувствует себя в тени деревьев, рядом с заборами или у стен домов. Украшает участок своими зелеными броскими листьями хоста практически весь теплый сезон. В особенности популярной у дачников является хоста Зибольда.

4. Ирис сибирский

Ирисы — одна из самых неприхотливых садовых декоративных культур. Выращивать их можно в том числе и на теневых клумбах. При желании на участке можно посадить классические синие или фиолетовые ирисы. Также очень красиво будут смотреться желтые, белые, многоцветные разновидности.

5. Звездовка

Особенностью этого неприхотливого многолетника является то, что он может очень легко приспосабливаться абсолютно к любым местам на участке. Звездовка, или астранция, будет отлично чувствовать себя как на солнышке, так и в тени. Единственное, без достаточного количества ультрафиолета растения будут несколько хуже цвести.

6. Рододендроны

Эти растения лучше всего себя чувствуют на солнце или в полутени. Однако и на очень затемненном участке они будут неплохо развиваться и цвести. Весной и летом рододендроны радуют дачников красивым цветением. Ближе к осени же меняет цвет на яркий — желтый, розовый, красный – их листва.

7. Садовый папоротник

Разумеется, на клумбе, разбитой в тени, обязательно стоит посадить и какой-нибудь папоротник. Такие растения не цветут, однако листва у большинства разновидностей просто роскошная — густая и ярко-зеленая. Видов папоротников, подходящих для выращивания в саду, существует множество. К примеру, на участке в тени можно посадить страусник, кочедыжник, листовик японский и пр.

8. Купена

Это растение, которое еще называют Соломоновой печатью совершенно не боится тени. Сажать купену смело можно даже в самом глухом мрачном месте сада. Особенностью этого растения является сильно разветвленная корневая система. Поэтому сажать рядом с купеной другие декоративные культуры нежелательно. Распускается это растение в мае и цветет около 4 недель.

9. Барвинок малый

Барвинок малый — низкорослое растение, отлично чувствующее себя как на солнце, так и в тени. Однако идеальным местом для него может стать полутень. Стебли у этой декоративной культуры плотные, мясистые, стелющиеся. Цветки при этом могут иметь белую, синюю, фиолетовую окраску.

10. Бегония вечноцветущая

Долгое время любители декоративных культур выращивали бегонии только в качестве комнатных растений. Однако в настоящее время бегонии могут выращиваться и на уличных клумбах.

Бегония вечноцветущая хорошо себя чувствует в том числе и в тени и является холодоустойчивой. Однако решившему выращивать ее дачнику стоит знать о том, что очень уж сильных морозов она не выносит.