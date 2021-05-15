 

Россиянам посоветовали курорты для семейного отдыха

15.05.2021, 16:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россиянам с детьми для отдыха летом стоит выбирать черноморское побережье: из зарубежных стран – Болгария, в пределах страны – Крым и Краснодарский край, сказал президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«С учетом раннего потепления черноморское побережье подходит для путешествия. Это касается как Краснодарского края и Крыма, так и наших ближайших соседей – Болгарии. В этом году и море раньше прогрелось», – рассказал Мальцев Ura.ru.

С Болгарией на данный момент нет открытого авиасообщения. Однако страна уже принимает туристов, поставивших вакцину «Спутник V» или с отрицательным ПЦР-тестом. А вот Мексика и Саудовская Аравия, с которыми у РФ открыто авиасообщение, не совсем подходят для семейного отдыха, считает эксперт.

«Сейчас в этих странах не сезон. Для климата и здоровья предпочтительно черноморское побережье. Массово это очень хорошие направления», –  добавил Мальцев. Он также не советует посещать Саудовскую Аравию из-за суровости местных законов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Росавиации, Роспотребнадзору и МИД оценить возможность возобновления полетов по новым направлениям до 11 мая.

Напомним, Болгария назвала правила для посещения страны в туристический сезон. Для туристов, которые планируют поехать летом в Болгарию, предусматривается согласованный с Еврокомиссией вариант «зеленого коридора», который дает возможность вьехать в страну тем, кто уже переболел ковидом и имеет антитела, тем, кто вакцинировался, и тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.05 / Взломавшие Colonial Pipeline хакеры потеряли доступ к своим серверам

12.08 / Пушков: Лукашенко лишил себя шансов на «особые отношения» с Евросоюзом

29.07 / США потребовалась космическая система обнаружения пусков гиперзвукового оружия

02.04 / WION – Южная Корея объявила о введении паспортов вакцинации

15.11 / Украинка Старикова стала чемпионкой Европы по велотреку

24.04 / Зюганов переизбран председателем КПРФ

01.03 / В РФ выпустят карбоновый кузов для нового Porsche 911 Turbo S

05.07 / Следователям Генпрокуратуры давали показания и президент Кучма, и президент Ющенко без всяких шумовых эффектов – Кравчук

01.05 / Эксперт: В РФ в социальной сфере есть то, чем надо гордиться

11.02 / Майнинг биткоина ежегодно использует больше электроэнергии, чем Аргентина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика