“Самое большое достижение в жизни”. Украинские звезды ко Дню семьи поделились трогательными фото

Певица Джамала опубликовала фото с супругом и призналась, что семья – самые главные люди в ее жизни.

“Моя семья – главные люди в моей жизни. Люблю заботиться о них и получать поддержку. Спасибо, что всегда рядом со мной”, – написала она.

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Супруга музыканта Сергея Бабкина Снежана в Instagram показала яркую фотографию, на которой она запечатлена вместе с мужем и тремя детьми.

“Сегодня Международный день семьи! Поздравляю вас всех, друзья! Будьте здоровы! Мира, гармонии, любви вашим близким и родным!” – написала она.

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Публикация от Снежана Бабкина (@snezhana_babkina)

Хореограф Влад Яма поделился фото с женой Лилианой и сыном Леоном, подписав ее: “Самое большое достижение моей жизни – семья. Люблю вас”.

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Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик опубликовала несколько снимков с отдыха вместе с супругом и детьми.

“Мы пока наслаждаемся последними часами отдыха – бродим по теплому песку, купаемся в море, объедаемся фруктами и поздравляем всех с Днем семьи! Будьте всегда счастливы! Делайте все вместе! Возвращайтесь всегда домой!” – написала она.

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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Фитнес-тренер Марина Боржемская также поделилась серией семейный фото.

“Наши родные и близкие – люди, которые нам даются не просто так. Это наше богатство. Будьте дружны, не ссорьтесь, окружайте нежностью ваш маленький мир”, – отметила она.

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Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

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