В Хмельницкой области столкнулись три автомобиля. Несколько человек погибли

По информации полицейских, водитель грузовика DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, а также легковым автомобилем Opel Combo. Прицеп грузового автомобиля перевернулся и прижал два этих авто.

Все автомобили загорелись. Спасатели локализовали огонь, следственно-оперативная группа осмотрела место ДТП.

Полиция пытается установить личности водителей и возможных пассажиров автомобилей Mercedes Sprinter и Opel Combo, которые погибли. Предварительно полиция собщила о четырех погибших.

Водителя грузовика задержали. По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

—