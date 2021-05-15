 

В “Евросолидарности” призвали Зеленского “жить как Голобородько” и выселиться из президентской дачи

15.05.2021, 15:58, Новости дня
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“Европейская Солидарность” требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4 тыс. м2, жить как [Василий] Голобородько, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям – только не своим”, – подчеркнули в партии.

Как рассказали в “Евросолидарности”, семья Зеленских “владеет домом в Италии”, семью квартирами (одна в Лондоне), а также “есть квартира в Ялте”, в оккупированном РФ Крыму.

“Надо иметь большие проблемы с совестью, чтобы, будучи миллионером и обладателем целого ряда недвижимости в Украине и за рубежом, доить государственный бюджет для того, чтобы обеспечить себе люксовое размещение в государственной резиденции”, – заявили в политсиле.  

Отмечается, что “Европейская Солидарность” поддерживает намерения Совета национальной безопасности и обороны Украины разобраться, “кто и на каких основаниях – законно или незаконно, морально или аморально – проживает в Конча-Заспе”.

https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/posts/4111245632285673

Контекст:

О том, что Зеленский вместе с семьей будет временно проживать в государственной резиденции “Конча-Заспа” после продажи дома в селе Иванковичи, 9 июля 2020 года сообщил Офис президента.

Переезд Зеленского в Конча-Заспу связан с тем, что прошлое жилье главы государства не соответствовало требованиям охраны первого лица, объяснял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По данным Офиса президента, расходы на содержание дачи, где живет президент, в 2020 году составили почти 3 млн грн. 

Первая леди Украины Елена Зеленская в опубликованном 24 декабря 2020 года интервью изданию НВ говорила, что их семье не нужен такой большой дом, как резиденция президента. “Больше скажу: в некоторые помещения мы даже не заходим”, – отмечала она. 

По словам Зеленской, они с мужем пытались избежать переезда на президентскую резиденцию в Конча-Заспе, но семья переехала на госдачу по требованию охраны.

Учитель истории Голобородько, которого избрали президентом – главный герой сериала “Слуга народа” производства студии “Квартал 95”. Его премьера состоялась в 2015 году. Роль Голобородько играл Зеленский, который тогда руководил студией “Квартал 95”.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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