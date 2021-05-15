 

Мнение: Китай достиг поверхности Марса

15.05.2021, 15:52, Разное
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Китайцы смогли успешно посадить свой аппарат на Марсе, став 3-й страной после СССР (Марс-3 достиг поверхности Марса в 1971 году) и США (Викинг-1 достиг поверхности Марса в 1976 году), которые смогли обеспечить мягкую посадку на Марсе самостоятельно. Помимо них был еще неудачные миссии Британии и ЕС. Посадка китайского аппарата осуществлялась в автоматическом режиме.

Он вышел на орбиту Марса в феврале и провел около двух месяцев, выбирая место для посадки. После этого отделилась капсула с марсоходом, которая совершила успешную посадку на поверхности планеты
Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» сел на поверхность Марса, сообщает Xinhua со ссылкой на Национальное космическое управление.

«Тяньвэнь-1» состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Он был запущен из провинции Хайнань 23 июля 2020 года. Космический аппарат вышел на орбиту Марса в феврале после почти семи месяцев путешествия в космосе и провел более двух месяцев, исследуя потенциальные места посадки, передает агентство.

Аппарат начал снижаться рано утром в субботу и около 04:00 капсула, в которую входят посадочный модуль и марсоход, отделилась от аппарата. Она вошла в атмосферу Марса на высоте 125 км, передает Xinhua.

Посадка была чрезвычайно сложная из-за отсутствия наземного контроля, корабль проводил ее автономно, пояснил сотрудник Центра изучения Луны и космических программ Национального космического управления Гэнь Ян.
Он подчеркнул, что на выполнение каждой фазы давался только один шанс и любая ошибка сделала бы приземление невозможным.

https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/05/2021/609f20069a794723a0112c1e – цинк

CGI реконструкция.

Китайский марсход, если все пойдет гладко, должен штатно отработать как минимум 3 месяц, а дальше уже как пойдет.
Основная миссия – исследование поверхности Марса (картирование, изучение климата, магнитных полей и т.д.) и поиски следов воды.

Важная веха для китайской космической программы. Можно поздравить китайских товарищей с очередным успехом.

Источник: Colonel Cassad



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