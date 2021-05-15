Правильное материнство – Личное мнение

На прошедшей неделе в Сети произошли две родовые новости.

Во-первых, травят молоденькую невестку Валерии за то, что девчонка укатила отдохнуть с мужем, не взяв в собой ребёнка. Во-вторых, тем 56-летняя Азиза клянчит у племянниц яйцеклетку, чтобы родить.



Фото: Соцсети

Поговорим об абсурде?

Родить в 20, оставить младенца с полными сил бабушками и дедушками и отдохнуть заграницей с мужем — это нормально, естественно и правильно.

Сто раз говорила и повторю: рожать нужно в 20. В том числе, и потому что у бабушек и дедушек ещё достаточно сил, чтобы нянчить младенца.

Молодые рожают, бабушки и дедушки помогают в уходе за ребёнком и даже берут этот уход на себя, давая новоиспечённым родителям отдохнуть.

Всё — по законам природы.

В 50+ родителями становиться поздно. Зато это прекрасный возраст для того, чтобы ощутить себя полноценными бабушками и дедушками. Желание побыть недельку-другую с внуком, пока молодые — друг с другом, есть. Силы на это есть — и физические, и эмоциональные.

Это — правильно и естественно.

А вот то, что творят старые тётки, ударяющиеся в материнство, — это абсурд.

Пожалуй, процитирую Азизу:

Я найду донорскую яйцеклетку. У меня есть родственницы, троюродные племянницы… Скажу: «Яйцеклетку донорскую отдавайте, вы же хотели тетушке Азизе помочь». Главное, чтобы у нашего рода было продолжение — пополнение генофонда.

Чо, блин?!

Нет, дорогая, главное — это не продолжение рода и не пополнение генофонда, а психологический комфорт и здоровье ребёнка.

Старая мать или отец-дед — это сильнейший психологический дискомфорт и стресс для ребёнка. Старого отца или старую мать ребёнок будет гарантированно стесняться, и никакие новомодные веяния в виде вынашивания детей в арендованных матках этого не изменят.

Сейчас нам пытаются навязать противоестественную реальность, в которой мать в биологическом возрасте бабушки — это ок, а 20-летняя девчонка, родившая в правильном по законам природы возрасте и оставившая ребёнка с любящими, вменяемыми и полными сил бабушками и дедушками, — это отклонение от нормы.

Идите в жопу. Нет, ну серьёзно — в жопу.

Норма — это рожать в 20 лет и нянчиться с внуками в 40-50. В 40-50 тело и душа молоды для внуков, но никак не для материнства и отцовства, как бы вам ни хотелось верить в обратное.

Поспорит кто-то?

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