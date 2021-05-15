Мнение: Геополитический парадокс

С начала весны мир пугали нападением России на Украину и войной на Донбассе. А полыхнуло на Ближнем Востоке.

Президент России даже провел совещания с постоянными членами Совбеза РФ, в ходе которого заявил, что палестино-израильский конфликт затрагивает интересы безопасности России и происходит «в непосредственной близости» от наших границ.

Дословно: «Я попросил бы коллег высказаться по поводу того, как сказывается сейчас ситуация на Ближнем Востоке, имея в виду обострившийся палестино-израильский конфликт. Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности» (отсюда).

Только за 13 мая по данным палестинского отделения Красного Полумесяца в ходе обстрелов в секторе Газа и столкновениях в Иерусалиме и на Западном берегу пострадали 349 человек.

Палестинский Минздрав сообщил, что общее число погибших в результате конфликта с Израилем достигло 109, пострадавших — 621.

Израиль же утверждает, что подавляющее большинство жертв среди жителей сектора Газа либо боевики ХАМАС и «Исламского джихада», либо погибли от ударов ракет, которые были выпущены в сторону Израиля, но разорвались на территории сектора Газа.

И мне вот интересно, почему весь мир ждал войны на Донбассе, а обострилась ситуация на Ближнем Востоке? Если это не парадокс, то что это такое?

Фотографии отсюда и отсюда

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