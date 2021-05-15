Билли Портер в роли феи-крестной: первые кадры нового мюзикла “Золушка”

Стриминговый онлайн-сервис Amazon Prime представил первые кадры своего нового мюзикла “Золушка”. Главную роль, как уже известно, сыграет 24-летняя кубино-американская певица Камила Кабельо, а роль феи-крестной отдали 51-летнему актеру и певцу Билли Портеру. Ранее в интервью телеканалу CBS Билли говорил, что очень взволнован новой ролью и возложенной на него ответственностью.

Мы представляем этого персонажа как гендерно-нейтрального. По крайней мере, так я его играю. У магии нет гендера. Это будет классическая сказка нового поколения. Думаю, новое поколение действительно к такому готово. Дети – готовы. Это взрослые тормозят, – говорил в интервью Портер.

Каст был объявлен еще в октябре 2019 года, но теперь интернет-пользователи убедились, что впервые в истории кинематографа фея-крестная будет гендерно-нейтральной. В новой экранизации сказки Шарля Перро принца сыграет начинающий актер Николас Голицын, а злую мачеху – Идина Мейзел. Также в фильме появятся актер Пирс Броснан и телеведущий Джеймс Корден, который стал продюсером и сценаристом картины. Фильм, режиссером которой стал Кэй Кэннон (“Секса не будет”, “Студия 30”), выйдет в широкий прокат уже в сентябре этого года.

Камила Кабельо Билли Портер

Билли Портер – неоднократный лауреат премий “Эмми”, “Тони”, “Грэмми” и “Золотой глобус” – уже много лет эпатирует публику своими нестандартными нарядами. Его выходы в платьях, с макияжем и украшениями регулярно попадают в светскую хронику в числе самых модных образов. Несколько лет назад актер совершил каминг-аут, а 14 января 2017 года связал себя узами брака со своим партнером Адамом Смитом. До алтаря они встречались восемь лет.

Билли Портер