Корона нажмет на права

В своей тронной речи королева по традиции рассказала, чем займется правительство в ближайшее время. Не всем эти планы понравились.

Великобритания приступает к восстановлению экономики после пандемии. Успехи в вакцинации и близкое снятие ковидных ограничений совпало с открытием парламента, к которому правительство подготовило амбициозную программу действий.

По традиции открытие парламента объявляет королева, представляя в тронной речи предложенный кабинетом министров план работы на год. Церемония красивая и поучительная.

Пока королева находится в парламенте, в Букингемском дворце держат в «заложниках» высокопоставленного члена парламента. Традиция восходит к временам Карла I, вражда которого с парламентом закончилась для него на плахе.

Накануне тронной речи парламент обыскивают — после того, как 400 лет тому назад заговорщики пытались взорвать парламент вместе с королем Яковом I и членами парламента, но были раскрыты.

Нижняя палата парламента ежегодно вновь и вновь демонстрирует свою независимость. Доступ туда монарху принципиально закрыт (после того, как Карл I ворвался к ним на заседание с солдатами, чтобы арестовать неугодных ему депутатов), и речь монарх зачитывает в палате лордов. Каждый год хранитель порядка у лордов по прозвищу Блэк Род (кстати, эту должность недавно впервые за 650 лет заняла женщина) торжественно идет на «половину» нижней палаты, чтобы передать им приглашение королевы. И каждый год дверь палаты общин демонстративно захлопывается перед носом Блэка Рода, чтобы никто и никогда не забывал о правах и значении парламента.

Палата лордов перед началом выступления королевы Елизаветы II. Фото: EastNews

Противостояние монарха и парламента давно в прошлом, но тема уважения к членам парламента актуальна всегда, только сегодня угроза, кажется, исходит с другой стороны. С конца 2019 года консерваторы имеют перевес в 80 голосов над объединенной оппозицией, так что ни одно решение невозможно провести без отмашки премьера. И наоборот, исполнительная власть, как правило, не нуждается в голосах доброй части парламента.

Королева представила основные направления развития и около 30 законопроектов. Несмотря на некоторые заметные упущения, которые критикуют оппозиция и пресса, повестка следующей парламентской сессии впечатляет и затрагивает практически все сферы общественной жизни. Дебаты о планах займут неделю.

Пандемия остро высветила проблему неравенства и угрозы рынку труда, так что обязательства по предоставлению возможностей повышения квалификации и обучения взрослых выглядят грандиозно. Правительство берет на себя ответственность предоставления (после 2025 года) кредитов тем взрослым, кто хочет получить дополнительное образование, включая обучение более высокого уровня, краткосрочные курсы или профессиональную подготовку. Финансирование пойдет из недавно созданного Фонда национальных талантов (National Skills Fund). Общественность обсуждает детали и предполагает межпартийное согласие и содействие. Премьер-министр Борис Джонсон назвал этот проект «ракетным топливом» выравнивания уровня жизни. «Я революционизирую систему, чтобы мы могли преодолеть устаревшее представление о том, что существует только один путь по карьерной лестнице, и обеспечить каждому возможность пройти переподготовку или повысить квалификацию в любой момент своей жизни», — говорит премьер.

Экономическая программа тори предполагает новые полномочия правительства по субсидированию бизнеса в связи с выходом из режима «государственной» помощи ЕС, создание государственного Агентства перспективных исследований и изобретений, которое будет поддерживать новые технологии.

Полиция на крыше Букингемского дворца. Фото: EastNews

Подтверждены планы по созданию в Англии восьми свободных портов. Свободные порты считаются центральным элементом экономического плана по выравниванию региональной экономики Великобритании. Правда, недавно независимое исследование показало, что идея не окажет значительного влияния на экономический рост после Brexit. Буквально на днях правительство признало, что новые соглашения (с 23 странами) запрещают использование налоговых льгот. И вообще эксперты указывают, что свободные порты можно было создавать и в ЕС. Более того, в 1984–2012 годах они существовали и в Британии. Однако все это уже отзвуки битвы прошедших дней.

Создание новых «зеленых» рабочих мест будет приоритетом для правительства. Будут установлены новые экологические цели в рамках долгожданного законопроекта об охране окружающей среды, а также введено законодательство, гарантирующее «самые высокие стандарты благополучия животных».

Новое законодательство предлагает перестройку системы планирования, чтобы позволить создать больше жилья на незастроенных землях, что не понравилось даже депутатам тори, но обрадует молодежь, желающую приобрести жилье. Премьер считает упрощенную систему планирования критически важной для выполнения обещания правительства о строительстве 300 000 домов в год к середине десятилетия. Однако это, скорее всего, не столько поможет выровнять уровень жизни (дома на северо-востоке, например, стоят дешево), сколько подстегнет строительство жилья на богатом юго-востоке, хором говорят специалисты.

Семь слов в речи королевы «Будут выдвинуты предложения по реформе социального обеспечения» оказались единственным намеком на давно обещанное правительством решение проблемы социального обеспечения в Англии. Вместо давно обещанного «преодоления кризиса раз и навсегда», пояснил лидер лейбористов Кир Стармер, правительство не предложило «ни законодательства, ни нового финансирования, никаких деталей, никакой временной шкалы» решения проблемы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Лейбористской партии Кейр Стармер (второй слева) проходят через центральный вестибюль Палаты лордов перед началом речи королевы. Фото: EastNews

«Бездействие в течение десятилетия было достаточно плохо, — уточнил он, — но бездействие после пандемии не что иное, как оскорбление целой нации».

«Еще бы, ведь это политически неблагодарное дело, которое затрагивает лишь небольшую часть граждан», — язвят в Сети. Помимо огромных денег нужна социальная реформа: «Пришло время перевести разговор с узкого круга вопросов об управлении процессом старения на широкий круг вопросов о том, как нам всем лучше стареть», — философски подхватывают специалисты. Премьер обещал долгожданные планы «позднее в этом году».

В плане также отсутствует законопроект о занятости, направленный на укрепление прав работников и пресечение злоупотреблений на рынке труда, — существенная тема после ухода из социально ориентированного ЕС и новых сложностей на рынке труда, вызванных пандемией. Создание единого органа по контролю над соблюдением трудовых прав было обещанием тори 2019 года, и оно не выполнено.

Что касается отмеченной в тронной речи темы борьбы со шпионажем, обновления закона о государственной тайне и акта о регистрации иностранных агентов, о чем идет речь еще с 2018 года, с покушения на убийство бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля, то дело пока так и не сдвинулось с мертвой точки (подробно об этих планах см. текст Евгении Диллендорф «Шпион, выйди вон!», — Ред.).

Ряд законопроектов правительства по «укреплению и обновлению демократии» вызвали резкую критику. Например, введение удостоверения личности избирателя с фотографией. Критики считают, что идея приведет к снижению явки и непропорционально сильно затронет представителей этнических меньшинств и бедных, при этом сегодня случаи мошенничества избирателей буквально единичны.

Планы правительства включают «захват» конституционной власти.

Предлагается уменьшить власть судов, ограничив полномочия судей оспаривать решения исполнительной власти.

Джонсон также собирается отменить закон о пятилетних сроках работы парламента, возрождая традиционное право премьер-министра выбирать дату всеобщих выборов. (И аналитики, и обыватели дружно считают, что он может пойти на выборы уже в 2023 году — «пока не надоел», пока не вынесен вердикт парламентского расследования того, как правительство справилось с пандемией.)

Верный сторонник либерально-консервативной линии журнал «Экономист», напомнив, что совсем недавно правительство Джонсона ввело новые ограничения на протест граждан, смотрит на перспективы довольно мрачно: «По мере расширения государственной власти гражданские свободы будут ущемляться».

«Для премьер-министра, который надеется использовать свой недавно восстановленный мандат для проведения досрочных выборов и хочет, чтобы видели, что он что-то делает, расширение полномочий центрального правительства имеет явную привлекательность. Для тех же, кто ценит гражданские свободы и считает, что маленькое государство и свободный рынок способствуют процветанию стран, это не так».

Евгения Диллендорф, Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании

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