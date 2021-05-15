Санкции затормозили российскую лунную миссию на два года

На октябрь текущего года запланирован запуск российской автоматической станции «Луна-25» к естественному спутнику Земли. На самом деле, миссия могла бы стартовать на два года раньше. Однако помешали западные санкции.

Как сообщили в «Роскосмосе», проблема была в получении специального прибора для навигации, который отказались предоставить российскому космическому ведомству. Пришлось разрабатывать его самостоятельно силами отечественных научно-исследовательских институтов.

Прибор, правда, получился весом в 10 кг, а не 1,5 кг, как у американского аналога. Но он работает, и это главное. Напомним, что РФ не запускала аппараты на Луну уже 45 лет с тех пор, как была свернута советская лунная программа.