 

Млекопитающие способны дышать через задний проход

15.05.2021, 15:08, Разное
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Для выживания там, где условия подразумевают низкое содержание кислорода, некоторым водным организмам пришлось развить уникальную способность кишечного дыхания, к примеру, морской огурец или некоторые виды пресноводных рыб. Однако предположения о наличии таких суперспосоностей у млекопитающих также не лишены здравого смысла.
Новое исследование, которое недавно провели японские ученые, доказывает, что кишечное дыхание присуще крысам, мышам и свиньям. Исследователи разработали прототип вентиляционной системы кишечных газов с функцией подачи кислорода через прямую кишку. Во время проведения эксперимента воссоздавались условия с крайне низким содержанием кислорода, и грызуны без подключения к системе не выдерживали и 11 минут, а в случае когда использовалась вентиляция кишечника, 75% грызунов смогли выдержать 50 минут в условиях кислородного голодания.

По причине того, что использование такой системы предполагает истирание в мускулатуре кишечника, она не может подойти тяжелым пациентам. Поэтому специалистами была разработана альтернатива системы, в основу которой входит специальная жидкость, где использованы химические вещества, с клинически доказанными свойствами биосовместимости и безопасности для человека. Прототип системы, в котором была реализована жидкостная вентиляция кишечника, тестировался на грызунах и свиньях, показав положительные результаты терапевтического воздействия в условиях низкого содержания кислорода.

Японское агентство медицинских исследований и разработок по борьбе с пандемией COVID-19 поддержало ученых, планирующих расширять исследования в этой области, с последующим применением подобных систем в лечении пациентов, у которых диагностирована тяжелая дыхательная недостаточность.

Источник: weekly-news.ru



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