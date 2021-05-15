Почему старшие братья и сестры умнее младших: ученые объясняют этот феномен несколькими теориями

А вы замечали, что ваш старший ребенок умнее младшего? В исследовании, опубликованном в 2016 году в издании Journal of Human Resources, представлены неутешительные для младших детей результаты. Ученые утверждают, что первенцы значительно умнее своих младших братьев и сестер.

Первенцы, как правило, имеют более высокий IQ, у них больше шансов добиться успеха в жизни. Это означает, что у них больше шансов получить ведущую роль в пьесе, быть капитаном команды, быть успешным деловым человеком, получить отличную работу.

Почему первенцам везет

В действительности мнения ученых, стоящих за этим откровением, разделились. Некоторые думают, что все это связано с порядком рождения. То есть, если вы первенец, у вас впереди дорога из золотого кирпича. Окружающие стремятся выполнить любую вашу просьбу (или что-то в этом роде).

Другие думают, что это больше связано с обстоятельствами детства. То есть, даже если вы не первенец, но вы воспитаны так же, как и старший ребенок, вы в конечном итоге получите все те же преимущества.

Почему первенцы умнее?

У каждого есть представление о том, почему первенцы могут быть умнее своих братьев и сестер. Мы описали ниже различные теории, выдвинутые учеными из разных стран.

У родителей больше времени

Некоторые ученые заявляют, что родители-новички больше сосредоточены на достижении и освоении новых навыков. Они все свое свободное время посвящают малышу, используют при его воспитании какие-либо научные методы, рекомендуемые мировыми специалистами. С появлением второго малыша времени на него остается меньше, ведь нужно уделять внимание и старшему ребенку. Кроме того, с увеличением количества членов семьи прибавляется и работа по дому. Мама уже просто не может уделять второму ребенку так много времени, сколько она уделяла первому. Папа уже должен больше трудиться, чтобы обеспечить благосостояние своей увеличившейся семьи.

Родители относятся к первенцу, как к маленькому взрослому

Эта теория появилась в 70-х годах. Она называется теорией слияния. Она основана на идее, что интеллект ребенка повышается в соответствии с тем, что ученые называют “интеллектуальной культурой” дома. Если вы относитесь к своему ребенку, как к маленькому взрослому, из него вырастает более ответственная личность, его интеллект развивается лучше. Часто старшие братья и сестры помогают маме в уходе за младшими, переодевают их, развлекают своих младших братиков и сестричек.

Первенцы быстрее находят свою нишу

Это говорит о том, что в семье дети борются за внимание. Эволюция заставляет их делать это. Они ищут для себя нишу, где они могут быть наиболее успешными. Ваши дети могут преуспевать в спорте, в живописи и так далее. Первенцы выигрывают в том, что они могут утвердиться в своей нише до того, как кто-то бросит им вызов.

Первенцы не испытывают на себе последствия развода

Самая печальная из всех теорий о повышенном интеллекте старших детей называется теорией развода. Она утверждает, что семейная травма может вызвать серьезные потрясения в жизни детей. Это влияет на их целеустремленность и сосредоточенность на обучении. Поскольку распад семьи, как правило, происходит, когда первенец уже много лет пользуется преимуществами крепких семейных отношений, ему все дается гораздо проще. По этому поводу можно много спорить. Часто бывает совсем наоборот. Именно старший ребенок очень тяжело переживает разрыв отношений, потому что он уже понимает, что папа (реже мама) нашел себе другую семью. Многие дети считают это предательством.

Чтобы указанная теория была верна, нужно учитывать возраст как старших, так и младших детей. Также большое значение имеет то, какие отношения сохранили папа и мама после развода.

Первенцы обучают младших братьев и сестер и одновременно учатся сами

Обучение действительно является ключом к пониманию чего-либо. Когда старшие братья и сестры учат младших братьев и сестер чему-то, то они и сами учатся этому лучше. У младших братьев и сестер нет возможности учить кого-либо, поэтому они упускают данное преимущество.