Чубайс сказал, за что ненавидит советскую власть

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за вранья.

«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька». Не знаю, насколько я сейчас изобразил похоже. Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено», – сказал Чубайс в интервью «Коммерсанту».

По его словам, всем нужно было врать и в этом вранье жить. «Будь это новости по телевизору, или будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация. Или я даже не знаю, что еще привести в пример, – это все вранье», – добавил он.

Отвечая на вопрос о том, что коммунисты часто напоминают об успехах Китая, Чубайс заявил, что на это есть «давно данный ответ».

«Отличие китайского пути от нашего состоит в том, что Китай проводил экономические реформы с имеющимся государством», – сказал он.

Как подчеркнул политик, наличие государства позволяет действовать плавно, адаптируя экономику к сложным преобразованиям, тогда как отсутствие государства заставляет рубить с плеча, начиная с шоковой терапии и отпуска цен. «Просто потому, что все остальные варианты хуже», – добавил Чубайс.

В феврале Чубайс сообщил о необходимости реформирования Налогового кодекса и кредитного регулирования, подчеркнув, что в основу реформ должно лечь разделение предприятий на экологичные и неэкологичные.