Эксперты: Общество «Знание» перезапустит лучшие образовательные практики советского периода

Обновленное общество «Знание» выступает как синоним просвещения, оно предложит эффективные решения и проекты в сфере образования и просвещения, что позволит выйти на качественно новый уровень, в этом уверены эксперты и преподаватели различных вузов России. На прошедшем на этой неделе съезде общества «Знание» обновилось его руководство и наблюдательный совет.

«Популяризация современной российской науки и знания в целом – очень важная, можно даже сказать, общегосударственная задача… Однако в современном информационном пространстве голос специалистов тонет в массе бездоказательных, упрощенческих и конспирологических интерпретаций…При этом научное сообщество уже не один год стремится использовать современные технологии для просветительской работы. Поэтому подключение государства к процессу популяризации науки поможет масштабировать ведущуюся работу в масштабах всей страны», – считает преподаватель Челябинского госуниверситета Александр Федотов.

По его словам, основная проблема такой просветительской платформы – это сохранение заинтересованности целевой аудитории. «Если использовать обновленное «Знание» для тиражирования определенных взглядов, оценок и интерпретаций, то есть риск повторить ошибки советской системы. К тому же современные потребители информации не испытывают проблем с поиском альтернативных точек зрения и новых форматов. Так что для успешной работы создаваемой платформы особую остроту приобретает кадровый вопрос, а именно – привлечение большого числа участников, готовых задействовать современные технологии и интересно доносить материал до аудитории», – уверен Федотов.

Доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского госуниверситета Дмитрий Козлов признался, что «за любую движуху, если говорить о таком глобальном проекте, как возрождение общества «Знание». «Тем более что до этого были сигналы, которые ограничивают просветительскую деятельность, или различные сложности, которые могут возникнуть с ее лицензированием на местах. Многие эксперты интерпретировали это как наступление на источники просвещения. Здесь же мы видим другой сигнал. Конечно, есть разговоры, что это большая роль государства, но у нас такое общество, что многое инициируется государством, но я уверен, что плохих результатов едва ли будет. «Знание» выступает здесь как синоним просвещения – я обеими руками «за», – признался Козлов.

Начальник отдела информационно-методического сопровождения Г(О)БУ «Управление молодежной политики» (Липецкая область) Алексей Майер подчеркивает, что новые эффективные подходы, решения и проекты в сфере образования и просвещения, а также перезапуск лучших практик советского периода позволят выйти на качественно новый уровень. «Важнейшая инициатива, опытная команда, уверен, результат не заставит себя долго ждать!» – уверен Майер.

В свою очередь политолог Андрей Тихонов назвал обновление общества «Знание» «частью борьбы за молодежь, которая хочет учиться». «Образовательные курсы молодежь слушает с огромным удовольствием. По опросам ВЦИОМа, около трети молодых людей каждую неделю посещают курсы или семинары. Общество «Знание» должно занять эту нишу и стать важнейшим элементом системы просвещения», – считает эксперт.

Свердловский экономист Дамир Ямбушев добавляет, что реорганизация и перезапуск общества «Знание» может «стать отличным стартом для реализации научно-просветительских, исторических и общественно политических проектов». «Новые каналы общества «Знание» должны стать проводником новых достижений в науке, технологий, правильно формировать мнение читателей на историю РФ и во всем мире, продвигать внутренний туризм, освещать экономические проблемы современного мира и страны, достижения российских ученых. Если проект возрождения общества «Знание» станет успешным мы имеем возможность увидеть не менее популярный информационный канал как в Советские годы журнал «Наука и жизнь» или «Техника молодежи», – прогнозирует экономист.

На прошедшем в среду в Москве III съезде общества «Знание» его гендиректором был избран Максим Древаль – основатель холдинга «Нетология групп» и обучающего онлайн-сервиса Фоксфорд, а также победитель конкурса «Лидеры России. Политика». Кроме того, был избран новый наблюдательный совет во главе с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Его заместителями в совете стали помощники президента РФ Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

В конце марта на заседании наблюдательного совета организации «Россия – страна возможностей» с участием Владимира Путина Древаль предложил создать современную и технологичную платформу знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции Советского Союза. В качестве примера такой деятельности было приведено Российское общество «Знание». Глава государства поддержал эту идею и в недавнем послании Федеральному Собранию сообщил о назревшей актуальности перезапуска «Знания» на современной цифровой платформе.