 

Эксперты: Общество «Знание» перезапустит лучшие образовательные практики советского периода

15.05.2021, 15:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обновленное общество «Знание» выступает как синоним просвещения, оно предложит эффективные решения и проекты в сфере образования и просвещения, что позволит выйти на качественно новый уровень, в этом уверены эксперты и преподаватели различных вузов России. На прошедшем на этой неделе съезде общества «Знание» обновилось его руководство и наблюдательный совет.

«Популяризация современной российской науки и знания в целом – очень важная, можно даже сказать, общегосударственная задача… Однако в современном информационном пространстве голос специалистов тонет в массе бездоказательных, упрощенческих и конспирологических интерпретаций…При этом научное сообщество уже не один год стремится использовать современные технологии для просветительской работы. Поэтому подключение государства к процессу популяризации науки поможет масштабировать ведущуюся работу в масштабах всей страны», – считает преподаватель Челябинского госуниверситета Александр Федотов.

По его словам, основная проблема такой просветительской платформы – это сохранение заинтересованности целевой аудитории. «Если использовать обновленное «Знание» для тиражирования определенных взглядов, оценок и интерпретаций, то есть риск повторить ошибки советской системы. К тому же современные потребители информации не испытывают проблем с поиском альтернативных точек зрения и новых форматов. Так что для успешной работы создаваемой платформы особую остроту приобретает кадровый вопрос, а именно – привлечение большого числа участников, готовых задействовать современные технологии и интересно доносить материал до аудитории», – уверен Федотов.

Доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского госуниверситета Дмитрий Козлов признался, что «за любую движуху, если говорить о таком глобальном проекте, как возрождение общества «Знание». «Тем более что до этого были сигналы, которые ограничивают просветительскую деятельность, или различные сложности, которые могут возникнуть с ее лицензированием на местах. Многие эксперты интерпретировали это как наступление на источники просвещения. Здесь же мы видим другой сигнал. Конечно, есть разговоры, что это большая роль государства, но у нас такое общество, что многое инициируется государством, но я уверен, что плохих результатов едва ли будет. «Знание» выступает здесь как синоним просвещения – я обеими руками «за», – признался Козлов.

Начальник отдела информационно-методического сопровождения Г(О)БУ «Управление молодежной политики» (Липецкая область) Алексей Майер подчеркивает, что новые эффективные подходы, решения и проекты в сфере образования и просвещения, а также перезапуск лучших практик советского периода позволят выйти на качественно новый уровень. «Важнейшая инициатива, опытная команда, уверен, результат не заставит себя долго ждать!» – уверен Майер.

В свою очередь политолог Андрей Тихонов назвал обновление общества «Знание» «частью борьбы за молодежь, которая хочет учиться». «Образовательные курсы молодежь слушает с огромным удовольствием. По опросам ВЦИОМа, около трети молодых людей каждую неделю посещают курсы или семинары. Общество «Знание» должно занять эту нишу и стать важнейшим элементом системы просвещения», – считает эксперт.

Свердловский экономист Дамир Ямбушев добавляет, что реорганизация и перезапуск общества «Знание» может «стать отличным стартом для реализации научно-просветительских, исторических и общественно политических проектов». «Новые каналы общества «Знание» должны стать проводником новых достижений в науке, технологий, правильно формировать мнение читателей на историю РФ и во всем мире, продвигать внутренний туризм, освещать экономические проблемы современного мира и страны, достижения российских ученых. Если проект возрождения общества «Знание» станет успешным мы имеем возможность увидеть не менее популярный информационный канал как в Советские годы журнал «Наука и жизнь» или «Техника молодежи», – прогнозирует экономист.

На прошедшем в среду в Москве III съезде общества «Знание» его гендиректором был избран Максим Древаль – основатель холдинга «Нетология групп» и обучающего онлайн-сервиса Фоксфорд, а также победитель конкурса «Лидеры России. Политика». Кроме того, был избран новый наблюдательный совет во главе с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Его заместителями в совете стали помощники президента РФ Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

В конце марта на заседании наблюдательного совета организации «Россия – страна возможностей» с участием Владимира Путина Древаль предложил создать современную и технологичную платформу знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции Советского Союза. В качестве примера такой деятельности было приведено Российское общество «Знание». Глава государства поддержал эту идею и в недавнем послании Федеральному Собранию сообщил о назревшей актуальности перезапуска «Знания» на современной цифровой платформе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / “Реал” выиграл у “Эспаньола”, “Валенсия” уступила “Вильярреалу”

10.12 / США призвали РФ освободить украинского политзаключенного Марченко

19.03 / Названы сроки начала оформления электронных паспортов в России

01.11 / Нерешительность Джонсона обернулась для Великобритании жёстким карантином

30.06 / Шнуров стал генпродюсером RTVI

24.09 / “Слишком сексуально”. Модель с 13-м размером груди Кузнецова поделилась постельным снимком

19.01 / Минрегион вывернул реформу ГАСИ шиворот-навыворот – эксперт

07.12 / В ДР Конго умер еще один украинский миротворец

28.11 / На акции протеста в Париже начались нападения на полицейских

13.02 / Gigabyte решил проблему несовместимости своих чипсетов с процессорами Intel Rocket Lake-S

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика