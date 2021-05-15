Сербский политик оценила вакцину «Спутник V»

Сербский политик, депутат горсовета Белграда Драгиния Влк рассказала, что выбрала вакцину «Спутник V», потому что верит российской медицине.

«В Сербии есть разные вакцины, все они хорошие, но я выбрала «Спутник V», потому что доверяю российской медицине и верю, что данная вакцина защитит меня и моих близких», – цитирует РИА «Новости» депутата. Она также рассказала, как чувствует себя после прививки. По ее словам, после первой дозы была небольшая температура пару дней, но потом она стала лучше себя чувствовать.

Влк рассказала, что многие в Сербии хвалят вакцину, называя ее самой эффективной. «Я знаю много людей в Сербии – и коллег в политике, и знаменитостей – которые привились «Спутник V», – отметила она.

На вакцинацию Влк пришла в футболке с портретом российского президента Владимира Путина и надписью «Решу одним мигом».

«Я пришла в этой майке, потому что таким образом хотела поблагодарить президента Путина за то, что в Сербии теперь есть производство «Спутник V». А также за то, что он думает и старается помочь Сербии во время пандемии», – сообщила она.

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стартовало в апреле. Тогда же президент Сербии Александр Вучич во время посещения Института вирусологии «Торлак» заявил, что Сербия через несколько месяцев начнет полный цикл производства российской вакцины «Спутник V» и препарата китайской компании Sinopharm («Синофарм») на своей территории.