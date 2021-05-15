 

В двух областях Беларуси вводят плату за выезд из страны транспортом. Один регион граничит с Украиной

15.05.2021, 15:02, Новости дня
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“Местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь при выезде из страны направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией”, – говорится в сообщении.

Сумма сбора с транспортных средств не зависит от количества пассажиров в автомобиле, отметили в ведомстве.

Водители должны оплатить сбор в белорусских рублях до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска.

В то же время от уплаты налога освобождаются водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй групп, а также их сопровождающие, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.

Гомельская область Беларуси граничит с Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровненской областями Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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