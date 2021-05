Глава Евросовета: Решение правительства РФ о “государствах, совершающих недружественные действия”, – еще один шаг к эскалации

“Решение российского правительства о “государствах, совершающих недружественные действия”, – это еще один шаг к эскалации, который подрывает дипломатические отношения. Попытки разделить ЕС тщетны”, – написал Мишель.

Он выразил солидарность с главой чешского правительства Андреем Бабишем.

“Мы призываем Россию полностью соблюдать Венскую конвенцию [о дипломатических сношениях]”, – добавил глава Евросовета.

The Russian government’s decision on ‘states committing unfriendly acts’ is another escalatory step & undermines diplomatic relations

Efforts to divide the EU are in vain. Full solidarity with Czech Republic @AndrejBabis

We call on Russia to fully respect the Vienna Convention

— Charles Michel (@eucopresident) May 14, 2021

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин 23 апреля подписал указ, который ограничивает прием на работу в дипломатические представительства недружественных России стран.

14 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утвердившее перечень государств, которые власти РФ обвиняют в недружественных действиях. В него вошли две страны – США и Чехия.

В МИД Чехии заявили, что решение правительства РФ – “еще один шаг к эскалации отношений не только с Чехией, но и с ЕС как таковым и его союзниками”.

В чешской деревне Врбетице 16 октября 2014 года взорвался склад, на котором хранилось 58 тонн боеприпасов, сообщало Lidovky. Во время взрыва погибло двое людей, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе во Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон.

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова (они же Мишкин и Чепига) к взрывам на чешских складах с боеприпасами. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Великобритании. Россиян объявили в розыск.

Чешская полиция предполагает, что, возможно, боеприпасы во Врбетице взорвались случайно – на самом деле спецслужбы РФ хотели взорвать их в Болгарии.

Информация о возможной причастности России к взрывам в Чехии стала причиной кризиса в отношениях двух стран. Чехия первой выслала из страны российских дипломатов, вслед за этим Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

В МИД Чехии сообщили 22 апреля о сокращении числа сотрудников российского посольства в Праге до текущей численности чешского диппредставительства в Москве. Чехия до конца мая собирается выслать 22 российских дипломата. В ответ МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии.

Чехию поддержали и другие страны ЕС – Латвия, Литва, Эстония и Словакия выслали российских дипломатов в знак солидарности.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—