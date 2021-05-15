“Нас прошлой осенью развели”. Слепаков в стихах рассказал о расставании с женой

“Я в браке давно уж не состою, не буду вас утомлять деталями. Грустно, но селяви, нас прошлой осенью развели”, – написал он.

В этом же стихотворении Слепаков обратился к хейтерам, которые на протяжении нескольких месяцев продолжают писать ему гневные сообщения и обвиняют в продажности.

“Скажите, вы что там совсем (тире) дебилы? Семьсот миллионов рэ за стих про Добро и Зло?” – отметил он.

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Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon)

Контекст:

Слепаков был женат с 2012 года. Его бывшая супруга Карина – юрист по профессии. Слухи об их разводе появились в 2019 году, когда об этом заявила российская телеведущая Ксения Собчак. Позже она опровергла свои слова, заявив, что “напутала”.

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