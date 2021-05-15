 

EBA: Власть должна финансово поддержать экомодернизацию промышленности, это предусмотрено Соглашением Украины с ЕС

15.05.2021, 15:02, Новости дня
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“С 2000 года ЕС предоставил более 445 млрд евро своим представителям компаний на государственную помощь для мероприятий по экомодернизации. В том числе по энергоэффективности. И формы этой государственной помощи были достаточно разнообразными – это и освобождение от налогообложения, и уменьшение этой базы, и дотации, и займы, и льготные кредитные ставки, и другое”, – объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом предусматривает разработку механизма господдержки для того, чтобы предприятия перешли на экологические стандарты ЕС. По словам Бойко, до 40% инвестиций может составлять госпомощь, но власть ничего не делает для помощи компаниям. 

“Также в Украине разработан закон о государственной помощи субъектам хозяйствования и теперь почему-то единственным пунктом, к которому не разработаны критерии допустимости оценки таких проектов, являются именно меры по охране окружающей природной среды”, – заявила она.

Больше 70% всех мероприятий по экологической модернизации в Украине  легли на бизнес, и это тало неподъемным для промышленности, которая рассчитывает, что на модернизацию можно будет использовать те деньги, которые сейчас платятся в виде экологического налога. 

“Пока в Украине не разработаны механизмы государственной поддержки мероприятий по экомодернизации и пока у нас в воздухе парят суммы в виде 10 млрд евро на внедрение новых доступных технологий, то бизнесу ничего не остается, кроме как рассчитывать именно на средства, уплачиваемые за счет эконалога и за возможность инвестиций этих средств в мероприятия по экомодернизации”, – отметила представитель EBA.

Контекст:

Верховная Рада 16 февраля провалила голосование и отправила на доработку законопроект №4167 “О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения”.

Законопроект нужно переписать с нуля, потому что законодатели заложили в него невыполнимые требования и его принятие в нынешнем виде приведет к усилению коррупции, заявил президент объединения предприятий “Укрметаллургпром” Александр Каленков.

Принятие предложенного правительством законопроекта приведет к падению промышленного производства, он не может быть подан на рассмотрение в таком виде, убежден директор GMK Center, глава комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Станислав Зинченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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