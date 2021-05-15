Мнение: Петров и Боширов подсыпают наркотики наркоманам



Петров и Боширов подсыпают наркотики наркоманам

Лидер сербской Либерально-демократической партии Чедомир Йованович, которого политические противники часто обвиняют в наркомании, сделал неожиданное заявление: несколько лет назад российские дипломаты пытались подсыпать его дочери наркотики в сок.

— Летом 2019 года Яна была в торговом центре с подругой. После кино они сели в «Макдональдсе», и тогда к ним подошли трое мужчин. Подругу оттолкнули, а Яне насыпали какой-то порошок в сок и заставляли выпить. Один из присутствовавших в ресторане это увидел и спросил, все ли в порядке, но один из этих троих ударил его и опрокинул на землю. Подруга дочки позвонила моей супруге, а та полиции. Когда пришли полицейские, эти трое предъявили российские дипломатические паспорта, а затем за ними приехал кто-то из российского посольства, — рассказал Йованович в интервью газете «Блиц», уточнив, что этим порошком, как выяснилось, был наркотик экстези.

По словам Йовановича, в полиции его попросили молчать о случившемся, но теперь у него нет причин для молчания.

Понятно, что двое нападавших – это Петров и Боширов, больше, как мы знаем, некому, но вот кто третий нападавший? Это действительно загадка.

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью «Спутнику»: «Давно мы не читали столь злонамеренных выдумок… Их полная абсурдность очевидна всем, кто здраво мыслит, и не заслуживает никаких комментариев».

Чедомир Йованович был одним из наиболее прозападных лидеров Демократической оппозиции, свергнувшей Слободана Милошевича. Сербы его немного подзабыли, но выход на экраны сериала «Семья», где показана роль Йовановича в выдаче Слободана Милошевича в Гаагу, спровоцировал рост оскорблений и угроз в адрес Йовановича и его родных. Принятое на этом фоне Управлением по охране решение по снятию охраны с его детей и вызвало столь неадекватную реакцию сербского политика.

https://ruserbia.com/politika/chedomir-jovanovich-rossijskie-diplomaty-predlagali-narkotiki-moej-docheri/ – цинк

Есть и такие вот наркоманские попытки хайпануть на Петрове и Боширове. Очевидно, что данный наркоман пытается запрыгнуть на уходящий "чешский поезд".

– Девочка, будешь вместе с нами смотреть на шпиль?

– Нет!!!

– На тебе кокса в сок.

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