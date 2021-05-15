Мнение: Отмена ЕГЭ, уважаемые профессии и непрерывное образование

1. Трудно в это поверить. На дворе 2021 год, а всё ещё находятся системные российские политики (и даже не коммунисты), которые всерьёз заявляют, что ЕГЭ надо взять да отменить. Чего только не услышишь перед думскими выборами:

https://ura.news/news/1052484735

В России могут отказаться от системы ЕГЭ. Об этом в беседе с URA.RU сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

«Не в этом году, но то, что его отменят, я практически в этом уверен. ЕГЭ, как сама система, себя не оправдала и возвращение к традиционному формату, оно, конечно, должно быть. В том числе в этом заинтересованы ВУЗы, и в этом заинтересованы люди. Но поскольку систему принимали в течение 15 лет, процесс выхода из этой системы тоже займет достаточно долгое время», — подчеркнул Зайцев.

По словам спикера, вопросы по поводу несостоятельности и отмены ЕГЭ в России в комитете Госдумы по образованию и науке поднимаются постоянно. «Вся информация, которая к нам приходит, конечно, говорит о том, что ребята с 1 класса готовятся к ЕГЭ не столько уделяя время предметам, а именно у них с самого детства закладывается, что нужно сдать некий ЕГЭ и они к нему все время готовятся. То есть вопрос не в знаниях, а в получении высоких баллов», — добавил он.

Ранее о необходимости отмены в России ЕГЭ в своем telegram-канале заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он отметил, что качество образования падает и нужно думать сейчас не о техническом оснащении, а о том, как вернуться к традиционному русскому образованию, где содержание было важнее формы.

Предложение отменить ЕГЭ сродни идее скрутить спидометр у вашей машины, отнять радары у гаишников и отключить уличные камеры видеонаблюдения. Ездить ведь можно и так, на глаз. А штрафы вам пусть выписывают не бездушные роботы, а живые тёплые гаишники – как им бог на душу положит. Нынешнее положение дел несправедливо: вместо того, чтобы смотреть на дорогу и получать удовольствие от поездки, приходится то и дело поглядывать на этот противный спидометр и готовиться к встрече с бойцами ГИБДД. Зачем нам вся эта лишняя техника, вернёмся лучше к традиционной русской быстрой езде…

Всем, разумеется, очевидно, что отказ от объективных мер контроля за дорожным движением был бы глубоко ошибочным и абсурдным шагом. Однако идея отказа от объективного контроля за результатами обучения, – то есть отмены ЕГЭ, – продолжает вызывать нешуточный душевный подъём у непритязательной публики. Злые языки говорят, что всё дело в московских вузах, которые раньше очень хорошо зарабатывали, принимая платежеспособных абитуриентов, а теперь страдают из-за необходимости отказывать блатным, так как предназначенные на продажу места отбирают талантливые ребята из регионов. Обедневшие сотрудники приёмных комиссий называют таких ребят «стобалльники из Чечни», однако на практике подделать ЕГЭ настолько сложно и дорого, что абитуриенты с купленным ЕГЭ не составляют сколько-нибудь значительной доли от общего числа студентов.

Что касается падения качества школьного образования, то оно существует только в фантазиях отодвинутых от кормушки. В международном рейтинге PISA, который оценивает 15-летних школьников по их навыкам в области чтения, математики и естественных наук, Россия была на 26-м месте в мире, а теперь занимает 27-е, при этом средний балл российских школяров упал в пределах статистической погрешности:

https://olegmakarenko.ru/1743044.html

Наша школьная муштра работает на удивление стабильно, выдавая весьма неплохой по мировым меркам результат (особенно с учётом того, что мы стараемся проводить тестирование честно: не мухлюем с подборкой правильных школ и не исключаем детей из семей мигрантов, как это делают другие участники PISA).

Несмотря на стабильность в школах, у российских вузов, вероятно, всё же есть основания жаловаться на поступающий контингент. Но проблема отнюдь не в ЕГЭ, а в двух крайне сложно преодолимых факторах:

– Во-первых, демография. В 2010-е годы в вузы пошло учиться поколение 1990-х – из-за низкой рождаемости в полтора раза более малочисленное, чем поколение 1980-х. Меньше исходная выборка талантов – хуже итоговый результат. Если раньше в вузы шли лучшие, то сейчас в вузы идут все — включая тех, кому раньше светило максимум ПТУ.

– Во-вторых, жёсткое несоответствие числа мест в вузах реальным потребностям экономики: по специальности сейчас идёт работать лишь каждый второй выпускник. Многие студенты об этом знают, что порождает отношение к учёбе спустя рукава: главное получить диплом, а затем всю вузовскую программу можно благополучно выбросить из головы.

Впрочем, в последнее время молодёжь стала гораздо сознательнее, поэтому предпочитает не тратить время зря и вовсе отказывается от бесполезного высшего образования – только 43% выпускников школ собираются поступать в вузы (10 лет назад эта цифра составляла 80%):

https://olegmakarenko.ru/2099372.html

Поэтому, даже если сейчас, в 2021 году, вообще ничего не менять в школах, а просто подождать несколько лет, когда в вузы пойдёт поколение путинского бэби-бума (2007–2018 годы рождения), и одновременно закрыть ненужную половину вузов, – внезапно магическим образом окажется, что качество высшего образования в России взлетит до небес.

А уж если до наших консерваторов и популистов дойдёт, что надо не бороться с ЕГЭ, а вытягивать школу из 19-го века, в которой она застряла, в России будет поистине лучшее в мире образование.

2. Значительная часть наших с вами сограждан до сих пор мыслит советскими стереотипами, уважая одни профессии больше, чем другие:

https://lenta.ru/news/2021/05/11/prof/

Сервис «Работа.ру» выяснил, какие профессии являются самыми уважаемыми среди россиян. Результаты опроса публикует RT.

Самой уважаемой профессией жители России выбрали специальность врача — ее отметили 59 процентов опрошенных. Далее идут учителя, эту профессию выбрали 40 процентов респондентов. Еще 38 процентов участников исследования рассказали об уважении к спасателям.

Кроме того, 27 процентов опрошенных выразили уважение к пожарным, а 26 процентов — к ученым. Еще 22 процента россиян уважают военнослужащих, а 19 процентов отметили инженеров. Также 14 процентов участников опроса выбрали летчиков, 13 процентов — машинистов, а 12 процентов — шахтеров.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что уважают все профессии.

Безусловно, есть немало сложных, рискованных и ответственных специальностей, которые требуют высоких знаний, умений и морально-волевых качеств. Тем не менее, дискриминационное отношение к труду ведёт к двум следствиям:

А. Избыточное производство специалистов в «уважаемых» профессиях — которых, в итоге, не может переварить экономика.

Б. Наличие «неуважаемых» профессий, вроде дворников или чиновников. Из-за этого их ряды пополняются далеко не лучшим возможным образом (большинство чиновников – весьма достойные люди, однако оппозиционная проповедь о том, что во власти сплошь жулики и воры, закономерно привлекает в чиновничью среду массу настоящих жуликов и воров).

3. Эксперты ВШЭ объясняют, почему высшее образование не приносит россиянам такого же успеха, как жителям западных стран:

https://lenta.ru/news/2021/05/11/fatal/

В отличие от богатых стран мира, в России высокий уровень образования не конвертируется в высокую производительность труда. Об этом говорится в подготовленном Высшей школой экономики докладе «Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи», на который ссылаются «Ведомости».

Такой феномен является причиной отставания российской экономики. Человеческий капитал расходуют неэффективно, умения и знания не применяются на практике, а значит, у людей отсутствует мотивация повышать их в течение всей жизни.

Как сказано в докладе, только 12 процентов россиян в возрасте 25-64 лет проходят переобучение. В Европе, в зависимости от страны, в переобучении задействованы 40-60 процентов жителей.

Самообразованием в России, подсчитали эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, занимаются 22 процента, что в три-четыре раза меньше, чем в Европе.

Доля правды тут есть. Нам нужно активнее выстраивать систему непрерывного образования в течение всей жизни. Также весьма желательно почистить школьное и вузовское образование от мусора, которого в нынешних программах уж очень много:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Непрерывное_образование

С другой стороны, по сравнению с теми же США дела в России обстоят великолепно. В США выпускник вуза выходит на свободу с огромным долгом за обучение, который он зачастую не может отдать вовсе, так как работы по специальности для него нет.