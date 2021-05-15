 

Виктория Кохана украсила собой новый клип известного режиссера Сергея Ткаченко

15.05.2021, 14:40, Разное
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Кто исполняет эту композицию, пока держится в секрете, но стало известно, что Виктория приняла участие в съемках. В нескольких сценах она появляется в голубом шелковом платье-кафтане из новой коллекции ready-to-wear spring-summer 2021 знаменитого бренда Oscar de la Renta.

«Воздушность» и волшебную притягательность неотразимому наряду девушки придает принт с ветвями цитрусового дерева. Его создали, основываясь на картине «Весна» знаменитого живописца Сандро Боттичелли с Апеннинского полуострова.

Ранее платье из новой коллекции бренда Oscar de la Renta с аналогичным принтом выбрала, к примеру, первая леди США Джилл Байден. Она появилась в нем на торжественную церемонию вручения Международной премии «Женщины за отвагу», а так же Меган Маркл и актриса Кейт Хадсон.

Для бренда не является редкостью, когда его наряды выбирают известные на весь мир женщины, ведь за годы своего существования он неизменно одевал первых леди США, начиная с Жаклин Кеннеди. Традиционно выбор в пользу платьев различных фасонов от Oscar de la Renta делают знаменитые актрисы и певицы, к примеру, Виктория Бекхэм, Кэмерон Диас, Селин Дион, Пэрис Хилтон, Сара Джессика Паркер.

В 2025 году бренд Oscar de la Renta будет праздновать 60-летний юбилей. За годы существования, по сути, его синонимами стали женственность, элегантность, природная красота. Бренд носит имя своего основателя — уроженца Доминиканы Оскара де ла Рента. Каждое платье создается с любовью и вниманием к деталям — на ручную вышивку уходит до трехсот часов.

Сейчас многие бренды выбрали для своей «послекоронавирусной» коллекции направление практичной и одомашненной одежды. Oscar de la Renta, напротив, предлагает своим клиентам «отправиться» в легкий и наивный тропический круиз. Тем самым, он отдает дань уважения родине основателя бренда, который родился в Доминикане.

Напомним, что Виктория Кохана родилась в 1990 году. Окончила Киевскую консерваторию им. П.И.Чайковского. В настоящее время композитором написаны песни для таких звезд отечественной эстрады как Николай Басков,Таисия Повалий ,Филипп Киркоров , Стас Михайлов , Тамара Гвердцители и др.

Виктория является лауреатом многих музыкальных премий, таких как «Песня года», «Золотой граммофон», «Шансон года» и др. Является заслуженным деятелем культуры и искусств, обладателем «Золотого диска», Международной федерации производителей фонограмм (IFPI).



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