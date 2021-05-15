Мнение: Персиянки из гаремов иранского шаха – на выставке в Москве

В Государственном музее Востока на Никитском бульваре открылась совершенно потрясающая, роскошная и яркая выставка «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров» (до 25 июля). Это уникальная возможность окунуться в жизнь Персии 19 века.

Каджары – это династия, которая правила Персией (Ираном) с 1780-х по 1920-е годы. Искусство этого периода — особенное, яркое, китчевое, игривое и наивное. Для нас, русских, оно более понятно, чем для западной публики (которая открыла каджаров в 1990-2000-е), потому что Иран был южным соседом Российской империи, и влиял на наши южные окраины. Глядя на искусство каджарской эпохи, вспоминаешь и Жостово, и Пиросмани.

Если Запад открыл каджаров всего несколько десятилетий назад (вехой считается выставка в Бруклинском музее в 1998-9), то для русской публики он был не терра инкогнита, а источником удовольствия: музей Востока показывал их с 1970-х, причем понимая их уникальность.

Главными шедеврами каджарского искусства считаются картины. Персы — шииты, у них свое отношение к исламскому запрету на изображени людей, они с ним не согласны, и, слава богу, создают роскошное искусство. С конца 18 века иранские шахи, подобно нашему Петру I, стали посылать своих мастеров учиться в Европу.

Возвращаясь, эти мастера писали великолепные картины, в совершенно непривычной для ислама технике "масло, холст". Эта живопись, несмотря на продвинутую технику, продолжает персидскую придворную традицию, и весьма узнаваема по стилизации и орнаменту.

Основными темами являются прекрасные девицы, танцовщицы и гаремные барышни, волоокие юноши — то ли егери, то ли охотники, а также парадные портреты шахов.

В Музее Востока, когда кураторы стали этот вопрос изучать, обнаружилась огромная коллекция каджарского искусства. По их словам, она лишь немногим уступает Эрмитажной коллекции, которая вообще-то известна своим персидским разделом.

Одной из вещей, которую вернувшиеся с Запада живописцы ввели в персидскую живопись, было т.н. "каджарское декольте", типичное для таких танцовщиц на картинах. Исследователи говорят, что на самом деле в реальном иранском женском костюме такого не было, даже в гаремах, и подобные картины — эротические фантазии уровня "Плейбоя", чтоб повесить на стенку в комнате для мужских собраний.

На этой картине к "каджарскому декольте" добавляются какие-то необыкновенные рисунки, видимо, хной. Ногти они тоже чем-то красили, красным.

А вот это уже мужской портрет, прекрасного принца.

Выставка заняла несколько залов и вообще потрясает своим богатством. Это тем более удивительно, что в обычной постоянной экспозиции Музея Востока каджары занимают всего 2 крохотных зала, где висит парочка картин, и получить верное (ошеломительное) впечатление от роскоши эпохи в ней совершенно невозможно. Очень надеюсь, что после этой выставки каджарского искусства в постоянной экспозиции станет больше, оно этого стоит.

В других картинах с изображением прекрасных дам голой груди нету, зато в обилии может быть представлен алкоголь. Русский зритель с радостью может опознать среди тары родной штоф (а не круглые бутылки).

Женские портреты являются по большей части вымышленными, конечно — собирательными образами волнующих дам.

Мужским портретам, особенно если это воины, стоит верить больше, но они тоже обобщены и подогнаны под эстетический идеал эпохи.

Помимо картин, на выставке в обилии представлены предметы быта — тоже необыкновенно узорчатые.

Это небольшие портреты, созданные под воздействием западноевропейского искусства. То, что на правом — впечатление от треуголки!

А вот такого нет и в Эрмитаже — это портреты на стекле. Их больше, чем на этом кадре, и снимок совершенно не передает их прелесть. Они подсвечены снизу в витрине, и как будто витражи — блистающие яркие сокровища. Только не обращенные к христианскому богу, а к персидскому обычаю развлекаться!

В экспозиции представлены ковры, халаты, мебель, посуда, книжные миниатюры, изразцовые плитки (которые шли на экспорт). Все очень красочное.









Графика, которую трудней показывать на выставке, тоже восхитительна.

Отдельный зал посвящен иранскому оружию той эпохи, и тому, как его применяли.

Какие прекрасные кабаны!

На этом громадном полотне изображена сцена битвы.

Вот фрагмент: человека разрубают пополам!



Отдельный зал посвящен конкретно каджарской династии шахов и их придворным портретам.

Все это, подчеркну, из коллекции самого Музея Востока, за исключением нескольких фотографий из Кунсткамеры и документов из архивов.







Наконец, один из залов посвящен каджарам в 1910-1920-е годы, в момент падения династии. В это время в Персии служили два советских журналиста и дипломата, которые активно собирали это искусство, влюбившись в него. В 1930-е, вернувшись в СССР, они пожертвовали свои коллекции Музею Востока. Собственно, именно их собрания и стали ядром выставки. Оба этих человека были репрессированны. На выставке про них есть витринка.

Момент падения династии прекрасно проиллюстрирован поздними коврами, на которых владыки изображены языком наивного искусства.

На выходе с выставки стоят тантамарески по мотивам картин, внутри которых можно сфотографироваться.

Выставка поразила меня своим обилием и яркостью. Рекомендую всем, это настоящее пиршество для глаз.

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Выставка на сайте музея

https://www.orientmuseum.ru/events/2021/exhibition_splendor_of_the_sunset_iran_of_the_qajar_era/index.php

до 25 июля 2021 года