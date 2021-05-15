“Первый пошел”: старшая дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж

24-летняя дочь Ивана и Оксаны Охлобыстиных – Анфиса – вышла замуж. Избранником девушки стал молодой человек по имени Дмитрий. Актер опубликовал серию фотографий и видео из дворца бракосочетания, а также из церкви, где влюбленные обвенчались. Также Иван поделился фото поцелуя с супругой и написал:

Дело в шляпе, любовь моя! Первый пошел!

В ленте актера нашлось место и для нескольких видео. На одном из них невеста спускается по лестнице в семейном доме Охлобыстиных в белоснежном кружевном платье навстречу жениху.

Утро началось необычно. Анфиса в этот день выходила замуж за Диму, – гласит подпись.

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О том, что актер скоро выдаст старшую дочь замуж, он рассказал сам в интервью в начале мая. Однако тогда Охлобыстин утверждал, что свадьба состоится летом:

В июле (выдаю замуж). Парень у нее очень хороший, из Рязани. После свадьбы они будут жить там. Анфиса занимается социальными проектами, восстанавливает старинные дома, борется за экологию в Рязани. Ей нравится работать с людьми. Она с большим удовольствием, как ребенок, знакомится с мастерами, с краснодеревщиками, очень легко находит контакт с деревенскими жителями. В провинции ей хорошо и комфортно, – говорил актер в беседе с изданием “7 дней”.

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Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477)

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Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477)

Примечательно, что это торжество стало первым массовым для всей семьи артиста, после того как все они в апреле прошлого года провели несколько недель на карантине – все потому, что у Анфисы обнаружили коронавирус. Тогда девушка приехала в инфекционную больницу: она чувствовала недомогание и был заложен нос. Ей предложили сдать анализ на COVID-19, а вскоре она получила положительный результат.

Всем привет! Да! Это правда у меня корона! Ничего! Выкарабкаюсь! Симптомы были насморк и потеря обоняния, температура 36,8. Спасибо всем за переживания, я уверена все будет хорошо! Вашими молитвами! Мы вместе – это сила! Призываю всех оставаться дома и не нарушать карантин, сейчас, каждый из вас несет ответственность за здоровье окружающих ВАС людей! Храни вас Бог! #ясвамивысомной, – прокомментировала тогда новость сама Анфиса.

Девушка переболела дома в легкой форме, без осложнений.

Анфиса Охлобыстина (1996 г.р.) – первый ребенок актера Ивана Охлобыстина и его жены Оксаны. Супруги женаты с 1995 года, также воспитывают еще пятерых детей: Евдокию (1997 г.р.), Варвару (1999 г.р.), Василия (2001 г.р.), Иоанну (2002 г.р.) и Савву (2006 г.р.). Сам Охлобыстин еще является крестным отцом более 50 человек, в том числе актера Артура Смольянинова. Иван Охлобыстин с женой