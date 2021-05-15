Из сектора Газа за ночь запустили около 200 ракет в сторону Израиля

За ночь из сектора Газа было выпущено около 200 ракет по территории Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

При этом, согласно сообщению ЦАХАЛ, около 30 ракет упали на территории сектора Газа, не перелетев через границу. Более 100 ракет были перехвачены израильской системой ПРО «Железный купол».

Также ЦАХАЛ сообщает о перехвате беспилотного летательного аппарата, который залетел на территорию Израиля из сектора Газа.

С начала обстрелов, по данным ЦАХАЛ, по территории Израиля из Газы было выпущено больше 2000 ракет. Израильская армия в ответ уничтожила военные объекты в секторе Газа.

ЦАХАЛ также заявил о нанесении удара по офису главы службы безопасности исламского движения ХАМАС Тауфика Абу Наима. По данным израильских военнослужащих, он использовал помещение для управления военной инфраструктурой.

Тем временем в городах Израиля продолжились беспорядки. В Яффо (южная часть Тель-Авива) неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в дом арабской семьи, в результате чего двое детей получили тяжелые ожоги.

Кроме того, журналист 13-го канала израильского телевидения получил небольшое ранение в том же городе: на его автомобиль напали, внутрь распылили перцовый баллончик, передает радио «Кан».

Согласно последним данным палестинского Минздрава, число жертв в секторе Газа достигло 139 человек, включая 39 несовершеннолетних лиц. Еще более тысячи человек получили ранения в результате обстрелов.

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В некоторых городах Израиля начались серьезные стычки евреев с арабами после того, как Армия обороны Израиля и исламское движение ХАМАС начали взаимный ракетный обстрел.

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