Российские ученые рассказали, чем землянам угрожает космический мусор

По словам Натана Эйсмонта, ведущего специалиста из Института космических исследований, огромное количество скопившегося на орбите космического мусора создает риски падения больших кусков металла прямо на поверхность планету.

Разумеется, большинство объектов после входа в плотные слои атмосферы сгорят целиком или почти полностью. Однако некоторая часть все-таки будет падать на Землю, угрожая безопасности, в том числе и жителям густонаселенных районов.

Проблема в том, что не всегда можно рассчитать момент падения. Достаточно крупных объектов, вращающихся вокруг нашей планеты, их сейчас более 25 тысяч. За всеми уследить практически невозможно, говорит ученый. Некоторые из них останутся на орбите еще сотни лет, если их оттуда не убрать.