В РФ закончен очередной этап испытаний орбитального модуля «Наука»

Как сообщили в «Роскосмосе», очередной цикл испытаний модуля «Наука», который должен быть вскоре отправлен на стыковку с МКС, уже завершен. На протяжении месяца специалисты тестировали пневмовакуумным способом люки, стыковочные агрегаты и прочие конструкции, которые в космосе должны сохранять абсолютную герметичность.

По словам специалистов, подготовка модуля к запуску на орбиту потребует еще почти два месяца.

После завершения пневмовакуумных испытаний в «Роскосмосе» начали монтаж манипулятора, выпущенного под названием European Robotic Arm. Затем сотрудники космического ведомства займется установкой защиты корпуса от мелких метеоритов, которых очень много в космосе.