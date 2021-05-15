 

В РФ закончен очередной этап испытаний орбитального модуля «Наука»

15.05.2021, 14:18, Новости дня
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Как сообщили в «Роскосмосе», очередной цикл испытаний модуля «Наука», который должен быть вскоре отправлен на стыковку с МКС, уже завершен. На протяжении месяца специалисты тестировали пневмовакуумным способом люки, стыковочные агрегаты и прочие конструкции, которые в космосе должны сохранять абсолютную герметичность.

По словам специалистов, подготовка модуля к запуску на орбиту потребует еще почти два месяца.

После завершения пневмовакуумных испытаний в «Роскосмосе» начали монтаж манипулятора, выпущенного под названием European Robotic Arm. Затем сотрудники космического ведомства займется установкой защиты корпуса от мелких метеоритов, которых очень много в космосе.



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