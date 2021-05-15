 

Диетолог из России рассказала о вреде резкого похудения

15.05.2021, 14:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-диетолог из РФ Дарья Русакова пояснила о вреде резкого похудения. Безопасно для организма можно сжигать от 50 до 150 граммов жира в день или 10-15% массы в месяц.
Эксперт объяснила, что цифры сильно зависят от веса человека и соотношения жировой ткани и мышц. Именно поэтому следует очень внимательно подходить к диетам и физическим нагрузкам, которые будут более эффективны для людей с лишним весом. По мере сжигания жира в организме, процесс похудения начнёт замедляться и впоследствии может привести к неприятным последствиям. В частности, из-за недостатка жировой ткани начнётся снижение мышечной массы, а это крайне нежелательно для организма. Таким образом лучше всего обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут подобрать правильные нагрузки и составить ежедневный рацион для конкретного человека, который поможет эффективно и безопасно сбросить вес.

Диетолог также не советует прибегать к голоданию. Этот способ действительно поможет быстро сбросить вес, но в долгосрочной перспективе из-за него возникнут куда более тяжёлые последствия для организма, так как в случае голодания сжигается не только жир, но и мышцы, а с возобновлением даже сбалансированного питания лишние килограммы быстро возвращаются. Именно поэтому похудение не должно быть резким, а этот процесс происходит постепенно и в небольших количествах.

Источник: www.m24.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.03 / Мнение: Белоруссия поздравила США с 160-летием принятия Конституции Конфедерации

25.10 / Мнение: АРЕ поощряет контроль рождаемости, чтобы замедлить рост населения

06.07 / Открытие Тадж-Махала отменили из-за COVID-19

08.07 / Мнение: Клоуны в погонах

15.08 / Инициативные россияне создали движение «Верим!» для борьбы с принижением авторитета государственных СМИ

28.12 / Князь Альбер в костюме Санты и елка мечты: княгиня Шарлен показала, как ее семья встретила Рождество

30.04 / Богатый = не тупой? – Личное мнение

03.01 / Футуролог: искусственный интеллект не опасен для человечества

15.09 / Политика: В российскую политику пришли новые силы

10.07 / Медики назвали главную опасность от просмотра фильмов для взрослых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика