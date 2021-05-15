Диетолог из России рассказала о вреде резкого похудения

Врач-диетолог из РФ Дарья Русакова пояснила о вреде резкого похудения. Безопасно для организма можно сжигать от 50 до 150 граммов жира в день или 10-15% массы в месяц.

Эксперт объяснила, что цифры сильно зависят от веса человека и соотношения жировой ткани и мышц. Именно поэтому следует очень внимательно подходить к диетам и физическим нагрузкам, которые будут более эффективны для людей с лишним весом. По мере сжигания жира в организме, процесс похудения начнёт замедляться и впоследствии может привести к неприятным последствиям. В частности, из-за недостатка жировой ткани начнётся снижение мышечной массы, а это крайне нежелательно для организма. Таким образом лучше всего обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут подобрать правильные нагрузки и составить ежедневный рацион для конкретного человека, который поможет эффективно и безопасно сбросить вес.

Диетолог также не советует прибегать к голоданию. Этот способ действительно поможет быстро сбросить вес, но в долгосрочной перспективе из-за него возникнут куда более тяжёлые последствия для организма, так как в случае голодания сжигается не только жир, но и мышцы, а с возобновлением даже сбалансированного питания лишние килограммы быстро возвращаются. Именно поэтому похудение не должно быть резким, а этот процесс происходит постепенно и в небольших количествах.

Источник: www.m24.ru