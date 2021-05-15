Медики назвали полезные свойства спаржи для организма

Медики рассказали, какими полезными свойствами обладает спаржа. Она считается одним из наиболее здоровых овощей в мире, поэтому ее рекомендуется есть для профилактики целого ряда заболеваний.

В спарже содержится витамин А, защищающий иммунитет, зрение, кожу. Кроме того, присутствует витамин С, участвующий в синтезе коллагена. Спаржа является источником витамина К, отвечающего за формирование крепких костей и нормальную свертываемость крови.

Спаржа снижает риск развития диабета второго типа. В продукте есть фолиевая кислота, являющаяся важным компонентом для образования клеток крови. Овощ облегчает некоторые симптомы похмелья, поскольку в нем содержатся флавоноиды и клетчатка. При регулярном употреблении алкоголя продукт уменьшает повреждения печени.

Правильно приготовленная спаржа полезна при заболеваниях ЖКТ. Продукт можно назвать пребиотиком, увеличивающим число полезных бактерий в пищеварительной системе. Полезные свойства спаржи не теряются при любых методах ее приготовления. По словам врачей, подойдет варка, жарка, запекание.

Источник: yandex.ru