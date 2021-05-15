 

Медики назвали полезные свойства спаржи для организма

15.05.2021, 14:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики рассказали, какими полезными свойствами обладает спаржа. Она считается одним из наиболее здоровых овощей в мире, поэтому ее рекомендуется есть для профилактики целого ряда заболеваний.
В спарже содержится витамин А, защищающий иммунитет, зрение, кожу. Кроме того, присутствует витамин С, участвующий в синтезе коллагена. Спаржа является источником витамина К, отвечающего за формирование крепких костей и нормальную свертываемость крови.

Спаржа снижает риск развития диабета второго типа. В продукте есть фолиевая кислота, являющаяся важным компонентом для образования клеток крови. Овощ облегчает некоторые симптомы похмелья, поскольку в нем содержатся флавоноиды и клетчатка. При регулярном употреблении алкоголя продукт уменьшает повреждения печени.

Правильно приготовленная спаржа полезна при заболеваниях ЖКТ. Продукт можно назвать пребиотиком, увеличивающим число полезных бактерий в пищеварительной системе. Полезные свойства спаржи не теряются при любых методах ее приготовления. По словам врачей, подойдет варка, жарка, запекание.

Источник: yandex.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.03 / СМИ: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались после четырех лет отношений

13.04 / Возле станций МЦД-2 “Красный Балтиец” и “Гражданская” построят пешеходные переходы

06.10 / К чему привели акции протеста в Киргизии

05.09 / “Когда в голове прояснится”: Любовь Толкалина поделилась мыслями о возрасте

22.09 / Мнение: Письмо: “Старалась спуску не давать”

02.11 / Анна Семенович планирует сделать свою грудь товарным знаком

15.01 / В мире: НАТО недостаточно обиды шведов на Россию

20.08 / Все ракеты SpaceX становятся практически бесплатными после нескольких запусков

15.03 / Мнение: Навальный не пропал…

21.01 / Как слабости Америки способствовали успехам России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика