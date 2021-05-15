 

На российском рынке выросли продажи автомобилей

15.05.2021, 14:12, Разное
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Аналитики зафиксировали рост продаж автомобилей на российском рынке. Положительная тенденция была отмечена в апреле, поскольку в этом месяце значительно увеличилась реализация новых транспортных средств. Рост могут быть еще больше, если бы не наблюдался дефицит машин.
В апреле увеличение показателей продаж на российском авторынке составило 300%. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдения. Во многом такой результат был достигнут, поскольку в апреле прошлого года из-за пандемии коронавируса никто не думал о покупке нового транспортного средства. К тому же не работали автосалоны.

Последствия пандемии COVID-19 продолжают оказывать негативное влияние на рынок автомобилей. У дилеров в наличии есть мало машин, в основном модели предлагаются под заказ. Дефицит транспортных средств отражается на их конечной стоимости. В основном ценник зависит от курса доллара по отношению к рублю. Если показатели сохранятся на сегодняшнем уровне, то подорожание новых автомобилей составит примерно 10%.

Автомобильной отрасли потребуется немалое количество времени для нормализации поставок. К слову, подъем наблюдается и на вторичном рынке. Небольшой прирост предложения сказался на средних ценниках на машины в данном сегменте.

Источник: iz.ru



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