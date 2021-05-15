 

В СНБО предложили обменять Медведчука на осужденных в РФ украинцев

15.05.2021, 14:10, Новости дня
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Украина могла бы обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на осужденных в РФ украинцев, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

Данилов в интервью каналу «Украина 24» не исключил возможности обмена Медведчука на осужденных Москвой граждан Украины, в случае если вина политика будет доказана в суде, передает «Царьград».

«Если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем», – сказал он.

При этом Данилов отметил, что решение об обмене должен принимать президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник сообщалось о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ.

Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Освободить Медведчука под личное поручительство призвали 40 депутатов Рады.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.



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