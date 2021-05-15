Американская делегация посетила Донбасс

Представители совета США по вопросам внешней политики посетили Донбасс: они побывали в Мариупольском отряде морской охраны Украины, и на КПП «Гнутово», сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины.

«Вчера, 14 мая, состоялся визит представителей американского совета по внешней политике в район проведения операции объединенных сил. Делегация посетила Мариупольский отряд морской охраны Украины, а при выходе в море убедилась в присутствии военных катеров РФ в акватории Азовского моря. В дальнейшем иностранные гости ознакомились с работой контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово», – говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.

Отмечается, что представители США были ознакомлены с вопросами безопасности в районе проведения операции объединенных сил.

«Побывав возле линии соприкосновения, иностранные делегаты воочию увидели последствия «русского мира» на Приазовье, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на востоке Украины», – добавили в штабе.

Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины, власти которой в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ранее генсек НАТО заявил о «десятках тысяч» российских военных у границ Украины, оставшихся после отвода войск России.

22 апреля министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи.