 

Американская делегация посетила Донбасс

15.05.2021, 14:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представители совета США по вопросам внешней политики посетили Донбасс: они побывали в Мариупольском отряде морской охраны Украины, и на КПП «Гнутово», сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины.

«Вчера, 14 мая, состоялся визит представителей американского совета по внешней политике в район проведения операции объединенных сил. Делегация посетила Мариупольский отряд морской охраны Украины, а при выходе в море убедилась в присутствии военных катеров РФ в акватории Азовского моря. В дальнейшем иностранные гости ознакомились с работой контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово», –  говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.

Отмечается, что представители США были ознакомлены с вопросами безопасности в районе проведения операции объединенных сил.

«Побывав возле линии соприкосновения, иностранные делегаты воочию увидели последствия «русского мира» на Приазовье, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на востоке Украины», – добавили в штабе.

Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины, власти которой в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ранее генсек НАТО заявил о «десятках тысяч» российских военных у границ Украины, оставшихся после отвода войск России.

22 апреля министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.10 / Россия приостановила финансовую помощь Кыргызстану – СМИ

19.04 / Стерненко: Слышал, что я уже и агент ЦРУ, и ФСБ, и СБУ. Если кто-то хочет верить в конспирологию – пожалуйста

06.10 / Далай-лама ответит на вопросы украинцев в прямом эфире

17.03 / Суд отказал “Прикарпатзахідтранс” в апелляции на решение об аресте нефтепродуктопровода – СМИ

25.04 / Специалисты Samsung разработали складной смартфон с торцовым дисплеем

12.11 / Боррель: ЕС готов к сотрудничеству с новой администрацией в США

12.08 / Белорусский ОМОН избил жителей поселка, которые несли обращение местным властям

17.01 / На Украине захотели запустить скоростные поезда

03.11 / Президент Красного Креста посетит ОРДЛО

13.05 / “Волосы на лице”. 62-летняя Мадонна засветила густой пушок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика