Мнение: Российская Империя стала бы грамотной в 1925 году

Уже в 1911 году грамотных новобранцев было больше 90%. По некоторым уездам значительно выше: так, в Тверском уезде из 838 рекрутов неграмотными были только пятеро, менее одного процента.

Конечно, грамотность новобранцев была значительно выше средней: мужчины были грамотнее женщин, а молодёжь была грамотнее старших поколений. В среднем по России к 1917 году уровень грамотности составлял примерно 42%:

https://ruxpert.ru/Мифы_о_Российской_Империи

Теперь посмотрим, как быстро обучалась Россия. Десятки тысяч открытых при Николае II школ, трёхкратное увеличение числа учащихся, десятикратное (sic!) увеличение числа студентов — это всё лирика, это всё к делу не пришьёшь. Важнее другое — в период с 1909 по 1914 год средний ежегодный прирост числа учащихся определяется в 5%. Учеников становилось каждый год больше на 3%, учениц — на 8%, таким образом диспропорция между мальчиками и девочками выравнивалась. Спасибо за данные блогеру gorojanin_iz_b, мы можем посмотреть на сканы дореволюционной статистики:

https://olegmakarenko.ru/2116659.html?thread=799287859#t799287859

Всего в 1914 году в школах учились 9,7 млн человек. Предполагая, что самое массовое образование было тогда четырёхлетним, можно заключить, что каждый год в школы поступали 2,4 млн человек.

Общую численность детей, по возрасту готовых пойти в школу, можно грубо оценить в 2% от общего населения империи в 1914 году, то есть в 3,6 млн человек.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Российской_империи_(1897—1917)

Таким образом, для решения проблемы безграмотности количество учащихся следовало увеличить в полтора раза. Это можно было сделать моментально, по щелчку пальцев, снизив продолжительность обучения до 2-3 лет. Или можно было просто продолжать, ничего не меняя, и тогда, наращивая количество учащихся на 5% в год, империя охватила бы школами каждого ребёнка в… 1925 году. С учётом прироста населения, в школах в 1925 году учились бы 16,5 млн детей.

Павел Свидерский выложил график, который показывает, что рост числа начальных училищ был экспоненциальным:

https://olegmakarenko.ru/2125250.html?thread=800637122#t800637122

К сожалению, революция внесла свои коррективы — из-за разрухи и гражданской войны количество школ сократилось, реальное число учащихся составило в 1925 году всего лишь 10 млн человек. Даже с учётом огромных потерянных территорий, это меньше, чем было бы при условии сохранения императорской власти:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Образование_в_СССР

Некоторые заявляют, что сравнивать дореволюционное образование с советским нельзя: дескать, до 1917 года учили максимум отличать по вывеске кабак от публичного дома, тогда как после 1917 образование стало настоящим, глубоким, многолетним. Свидетельства современников опровергают этот миф. Вот несколько цитат:

https://olegmakarenko.ru/2125250.html?thread=800662722#t800662722

Большая Советская Энциклопедия: «Для дальнейшего развития науки в стране огромное значение имело то, что за последнее десятилетие перед Великой Октябрьской социалистической революцией уровень науки был очень высок…». БCЭ. 2-е изд. 1957. Т. 50. C. 43.

Александр Любищев, учёный и исследователь советской средней школы, герой повести Даниила Гранина «Эта странная жизнь», в 1957 году писал: «Вряд ли сейчас найдется кто-либо, кто решился бы утверждать, что образовательный уровень получивших современный аттестат зрелости выше или равен уровню старой дореволюционной средней школы».

Один из крупнейших математиков современности академик Владимир Арнольд: «Царская церковноприходская школа давала значительно большее развитие мозговых извилин, чем нынешняя десятилетка.»

Вывод: называть дореволюционную Россию «неграмотной» несправедливо. Нам не хватило всего лишь нескольких лет, чтобы сделать начальное школьное образование всеобщим. Конечно, старшее поколение оставалось бы малограмотным ещё долго — взрослого человека в школу загнать можно только тумаками — однако опыт показывает, что это не такая большая проблема. Кому надо, научились бы читать и без школ, кому не надо — так и подписывались бы на пенсии крестиком, как это было иногда в позднем СССР.