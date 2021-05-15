Мнение: Письмо: “Сложно с ним дружить”

Доярок будем обсуждать.

Доярка – это не темпераментная женщина, как некоторым кажется. Доярки не только не обладают никаким сексапилом, но и сексуальность у них недоразвита.

Доярка – это баг, при котором человек, обычно женщина, отжимает “близость” и возможность быть “желанной” любой ценой. И этот баг делает их физически отвратительными.

Одна доярка сегодня написала так:

mzuza30

Уважаемая Эволюция. Очень надеюсь, что моя история вызовет интерес хоть малейший, а значит, вынесите на обсуждение читателей.

Мне и моему молодому человеку по 35 лет. Встречаемся 2.5 года, живём вместе 1 год. У меня проблема в принятии его отношения к близости. С самого начала было нормально с частотой близости, а после того, как съехались все начало естественным образом сводиться на меньшее количество раз. Через три месяца пришли к одному разу в две недели, а теперь близости нет. Уже 9 месяцев нет.

Мы съехались, и через месяц близость стала все реже и реже. Причины разные – устал, пост, рано вставать. Молодой человек озвучивал свое состояние невзначай и засыпал.

Я не довольна сложившейся ситуацией, объяснила, что близость для меня важна, мне хочется проявлять чувства и таким образом тоже. В ответ получила объяснение о том, что ему близость не важна, и он так чувства не проявляет, а главное забота и внимание. За 9 месяцев таких разговоров было два. Один где-то после одного месяца перерыва, потому что я не понимала что происходит, а второй – недавно, то есть через 8 месяцев после первого разговора. Я эту тему обхожу как могу, так как боюсь хоть как-то походить на доярку!

Полностью письмо ее я публиковать не буду, потому что аккаунту нет 3 месяцев.

Но вот эта “близость” – характерное для доярок. Они готовы доить партнеров самым жестким образом, потому что без “близости” чувствуют себя “нежеланными”. И им всерьез кажется, что скалками и щипцами можно выбить желание.

Во фрагменте женщина требует дать ей близость как ее человеческое право.

А вот в письме ниже другая женщина пытается вытащить секс из мужчины, который с ней порвал.

У этой – очень сильная Ученица, кроме Доярки и Штурмана. Обратите внимание, что она называет “экологичный уход” и как сравнивает себя с Белладонной из ФС.

А главное, сравните ее доильный аппарат с тем, который во фрагменте выше.

Это пригодится нам в дальнейшем обсуждении.

kristy_sh_a

Уважаемая Эволюция, спасибо огромное за ваш труд. Пишу в надежде на разбор. Мне сложно самой отрефлексировать ситуацию. Или просто страшно и не хочется видеть вещи такими какие они есть.

Мне 30 лет, работа нормальная, доход выше среднего, замужем не была и детей пока нет. Внешность приятная, стараюсь за собой следить.

Я попала в ситуацию из которой не знаю какой должен быть правильный выход. Я очень сильно люблю В., человека с которым у меня непонятные отношения вот уже 9 месяцев. Он скорее всего КСЖ, живет на полную, много работает но и много отрывается потом, женщин у него, готовых с ним на секс много. И ОЗ достаточно большая, как и доходы.

Ранее он мне говорил, что терять не хочет, но и отношений не хочет, что у него ко мне тёплые чувства, но его устраивает все как есть. А я пыталась щипцами тянуть отношения, хотя мне казалось, что это не щипцы, а мое право, так как я даже не знала, что у нас отношений нет. Он когда-то ещё в начале сказал, что мы встречаемся и оно плотно засело у меня в голове.

При этом мы общались, ходили в кафе, спали. Я старалась что-то для него делать – помочь по работе, заехать с кофе, прибираться и ещё какие-то мелочи. Но моих вложений объективно было недостаточно.

Недавно к нему приезжала на неделю жить его знакомая с другого города и он сказал, что пропадёт на неделю, мол ей надо помочь. Я сразу предложила помощь, какую могу (помощь якобы была нужна в сфере, в которой я работаю). И искренне начала просить познакомить вместо того, чтобы пропадать. Потом, когда поняла, что дело не в этом начала настаивать на знакомстве. А на следующий день, осознав, в чем дело и внимательно вчитавшись в переписку (по факту никакой помощи не надо было и она приезжала потусить и потрахаться… с В. ) решила, что с ним больше общаться не буду. Но сама же не выдержала и на следующий день написала коммент в сториз, но решив, что это лишнее удалила. Но он написал сам. Был не очень приятный разговор про отношения, и я решила сделать экологичный уход, написала «В., я тебя люблю, но я в таком формате больше общаться не могу. Я понимаю, что давлю на тебя ревностью, и я понимаю что не даю тебе достаточно эмоций чтобы тебе хотелось чего-то большего со мной. Прости». Он ответил, что к нему нельзя испытывать такие чувства.

Я пропала на неделю. Потом прокомментировала сториз смайликом. Ответил почти сразу – «Что тебе тут понравилось?» – ответила «Концерт) В живую наверное эпичнее)». Ничего не ответил, но ночью прислал сообщение «Люблю тебя», я ответила что тоже.

Через пару дней написала

Я: хочу тебя обнять

В.: зачем?

Я: Хочется

В.: Ты же знаешь, что это ни к чему хорошему не приведёт.

Потом была длинная переписка, в которой я сказала, что если он собирается трахать других баб, нам лучше просто дружить, на что он ответил что если одну, то это уже отношения. И сказал, что значит мы определились с форматом.

Через день мы лежали у него дома, смотрели фильмы и я осталась ночевать, но в другой комнате. Потом поехали работать к нему на дачу. Вчера в шуточной форме надоумила вместо бабы, с которой он сейчас спит, поехать с ним снова на дачу.

Пока ехали очень откровенно поговорили, и он сказал, что не заводит отношения, просто спит с женщинами, и если привыкает к одной, остаётся с ней в отношениях уже. И сказал, что у меня были все шансы, но сейчас это мы проверять уже не будем.

Я предлагала формат дружбы, чтобы как-то наладить связь и надеялась, что это перерастёт обратно во что-то большее, но получила отворот. Он не давал к себе прикасаться, отправил спать на другой этаж. Если честно, я почувствовала себя Белладонной из фото-сериала. И я не выдержав написала ему

Я: Я люблю тебя…

В.: К.!

Я: Сори

В.: Это слишком большая ответственность для меня! Не хочу тебя обижать. И не хочу что бы ты грустила из за меня! Пожалуйста!

Я: Мои чувства это моя ответственность

В.: Если бы мне было все равно то да. А так ты родной человек. Не хочу что бы ты грустила по такому дерьму как я!

Я: А с чего ты решил что ты дерьмо?

В.: Я себя лучше знаю. Я это проблемы

Это забавно на маленькой дистанции. А во всем остальном только проблемы

Я: Я порой то же самое думаю про себя)

В.: Ты хороший человек. У тебя все

Будет хорошо. Просто надо время что бы найти своего человека.

Я: А вдруг уже нашла…

В.: Не. Твой человек от тебя не откажется. Это самый главный пункт

Я: Я всегда терпеть не могла чтоб ко мне притрагивались, а тут мне самой хочется просто обнять…

В.: Прости( если это продолжать лучше не станет

Я: Извини

В.: Та передо мной тебе не за что извиняться.

Сейчас он лежит в комнате. Я на шезлонге на улице и он не хочет меня видеть. Наверное после этой поездки лучше оставить его в покое. Мне сложно с ним дружить пока, мне хочется все вернуть. Но видно обратной дороги уже нет, хотя и сложно перестать надеяться.

Спасибо, что прочитали.