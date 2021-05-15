Даша Жукова опубликовала первый пост после свадьбы со Ставросом Ниархосом

39-летняя Даша Жукова опубликовала первый с ноября 2020 года пост в Instagram. На своей странице в соцсети предприниматель и дизайнер анонсировала запуск нового проекта, над которым работала последние три года. Им стала компания Ray, которая будет заниматься развитием городской недвижимости в связи с искусством, – оно будет адаптироваться под формат урбанистического строительства, а также созданием жилых пространств на пересечении культуры, искусства и комьюнити.

Я очень рада рассказать о том, над чем я тайно работала последние три года: Ray – это новая компания, которая фокусируется на вдохновленных архитектурой жилых помещениях на стыке искусства, культуры и комьюнити. Наши первые проекты расположились в Филадельфии и Гарлеме, но скоро их будет гораздо больше. Большое спасибо Wall Street Journal за поддержку – я с нетерпением буду ждать возможности поделиться нашими достижениями по ходу работы, – написала Даша в Instagram.

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Публикация от Dasha Zhukova (@dasha)

Как рассказала Жукова, которая, по словам ряда СМИ, в начале марта впервые стала мамой, изданию Wall Street Journal, идея проекта родилась из московского музея “Гараж”. По ее словам, для москвичей и туристов “Гараж” стал не просто выставочным, но и общественным пространством, где комфортно проводить время:

Даже если посетители уже посмотрели все представленные выставки, они все равно остаются и болтаются в нашем вестибюле… Они часами торчат в нашем кафе — просто возвращаются день за днем, потому что хотят быть в такой обстановке.

Сообщается, что в ближайших планах у Ray покорение быстрорастущих городов, таких как Остин, Нэшвилл, Денвер и Портленд. Также Даша хочет построить что-то в Аризоне и других регионах с уникальными культурными особенностями и своей историей.

Напомним, Даша Жукова и Ставрос Ниархос зарегистрировали свои отношения в октябре 2019-го, а пышную свадьбу устроили позже – в январе 2020 года. Торжество прошло в специально возведенном шатре недалеко от главного лыжного трамплина Санкт-Морица Olympaschanze в присутствии сотен именитых гостей, в числе которых оказались принцесса Беатрис, актрисы Кейт Хадсон и Сара Фостер, модель Келли Сойер, дизайнеры Джейми Мизрахи и Джен Мейер и другие звезды.

До официальной регистрации брака Дарья и Ставрос встречались два года – о романе пары впервые заговорили в 2017 году, после чего папарацци несколько раз снимали их вместе. В том же году Даша Жукова объявила о расставании с миллиардером Романом Абрамовичем. Бывшие супруги остались друзьями и продолжают совместно воспитывать общих детей. Что касается Ставроса, он около 7 лет встречался с моделью Джессикой Харт и, по слухам, планировал сделать ей предложение, но познакомился с Жуковой, и предложение получила она.