Марка Mitsubishi завершила производство внедорожника Pajero

Известный бренд Mitsubishi Motors объявил о завершении выпуска внедорожников Pajero.

Данная модель продается на рынке с 1981 года, тогда как последняя партия в спецверсии Final Edition в скором времени отправится на австралийский рынок, где внедорожник пользуется высоким спросом. В большинстве государств поставки модели прекратились еще с 2020 года. Первая партия Pajero представлена на автосалоне в Токио в 1981 году, тогда как с 2006 года выпускается четвертая генерация автомобиля.

Кроем того, для российского рынка последние поставки осуществились в конце 2019 года и с тех пор распродавались лишь остатки доступных на складах машин. Пока производитель не озвучивает планы относительно возможного преемника для Pajero.