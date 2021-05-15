Появились рендерные изображения кроссовера Dacia Bigster

Компания Dacia намерена начать продажи новых кроссоверов Bigster на европейском рынке.

В свою очередь, выход автомобиля состоится к 2025 году, а пока пользователи могут лишь рассмотреть рендеры, а также ознакомиться с некоторыми особенностями транспортного средства. Новый кроссовер Bigster получил платформу CMF-B. Эксперты прогнозируют, что паркетник получит версии с 5-7-местным салоном.

Кроме того, производитель сможет предложить расширенную линейку моторов. Инсайдеры ранее анонсировали, что новый Bigster обладает 1-литровым турбированным двигателем, который выдает 90 л.с. мощности. Остальные достоинства транспортного средства пока не сообщаются и будут известны ближе к дате презентации автомобиля.