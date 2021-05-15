 

Появились рендерные изображения кроссовера Dacia Bigster

15.05.2021, 13:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Dacia намерена начать продажи новых кроссоверов Bigster на европейском рынке.

В свою очередь, выход автомобиля состоится к 2025 году, а пока пользователи могут лишь рассмотреть рендеры, а также ознакомиться с некоторыми особенностями транспортного средства. Новый кроссовер Bigster получил платформу CMF-B. Эксперты прогнозируют, что паркетник получит версии с 5-7-местным салоном.

Кроме того, производитель сможет предложить расширенную линейку моторов. Инсайдеры ранее анонсировали, что новый Bigster обладает 1-литровым турбированным двигателем, который выдает 90 л.с. мощности. Остальные достоинства транспортного средства пока не сообщаются и будут известны ближе к дате презентации автомобиля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.03 / Санду выдвинула нового кандидата в премьер-министры Молдавии

14.08 / Глава Еврокомиссии призвала ввести дополнительные санкции против властей Беларуси

06.07 / Валентин Богданов: причины беспорядков в США не в расизме

14.02 / Раскрыта еще одна тайна Стоунхенджа

21.11 / В годовщину Евромайдана временный поверенный в делах США призвала Украину усилить борьбу с олигархами

27.10 / Фесенко о местных выборах: Отсутствие реванша и высокая конкуренция

25.11 / “Что-то пошло не так”. Пассия Каминского объявила о расставании с ним

21.03 / Водитель скорой помощи устроил стрельбу из-за конфликта на дороге в Москве

28.06 / В Украине за сутки зафиксирован очередной антирекорд – 237 госпитализированных с COVID-19

17.08 / Российский политолог указал на большую ошибку Тихановской

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика