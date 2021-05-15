Ученые разработали методику прогнозирования солнечного радиопотока

Группа ученых из Сколтеха совместно с зарубежными коллегами разработала уникальную методику составления прогнозов солнечного радиопотока, благодаря которому можно получать информацию на два года вперед.

Понимать, как будут меняться эти показатели, важно для работы множества электронных приборов и систем на Земле. Кроме того, благодаря этим прогнозам можно эффективнее управлять движениями спутников, не позволяя им сталкиваться с другими объектами.

Ученые напоминают, что сейчас на орбите Земли находится очень много различных объектов, в том числе космического мусора, который состоит из вышедших из строя аппаратов, частей космических карет и пр. Общая масса поднятых в космос конструкций составляет уже около 41,5 тыс. тонн.