 

Ученые разработали методику прогнозирования солнечного радиопотока

15.05.2021, 13:26, Новости дня
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Группа ученых из Сколтеха совместно с зарубежными коллегами разработала уникальную методику составления прогнозов солнечного радиопотока, благодаря которому можно получать информацию на два года вперед.

Понимать, как будут меняться эти показатели, важно для работы множества электронных приборов и систем на Земле. Кроме того, благодаря этим прогнозам можно эффективнее управлять движениями спутников, не позволяя им сталкиваться с другими объектами.

Ученые напоминают, что сейчас на орбите Земли находится очень много различных объектов, в том числе космического мусора, который состоит из вышедших из строя аппаратов, частей космических карет и пр. Общая масса поднятых в космос конструкций составляет уже около 41,5 тыс. тонн.



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