Мнение: Рисуют рост. Третья волна!

Ну что – я так и знал, что в покое нас не оставят, “эта музыка будет вечной”. Сначала одиозный “доктор Мясников” провозгласил, что “в России начинается третья волна”, сегодня уже и рисовка цифр пошла в обратную сторону. То, что цифры “зараженных” – не только в России, но и во всем мире – рисуют совершенно безбожным образом, не вопрос: тут достаточно уже того, что во всех СМИ всегда говорят про “количество выявленных положительных тестов”, но НИГДЕ не говорят – из скольких обследованных. Собственно, одно то, что везде говорят об абсолютных, а не относительных значениях – верный знак мошенничества. Естественно, могли бы иметь хоть какой-то смысл только и исключительно процентные данные – какая ДОЛЯ от обследованных оказывается “зараженной”.

Я уже приводил этот пример, но грех не привести еще раз: писать “сегодня в России выявили 9000 новых зараженных” – это то же самое, как если бы социологическая служба, представляя результаты мониторинга общественного мнения, сообщала, что “сегодня за Путина в России готовы проголосовать 3425 человек”. Что, типа, хорошо – так как вчера таких было всего лишь 3020.

Я, правда, что-то уже сомневаюсь; может быть, я переоцениваю разумность основных народных масс населения? Может быть, если бы какой-нибудь Левада-центр вдруг вздумал публиковать данные именно в таком формате, в каком это уже год делают “эпидемиологи” – “Мы тут опросили, как обычно, жителей необъятной Родины – положительно оценили Путина 8423 человека, что на 135 человек больше, чем вчера” – то люди бы быстро привыкли именно так и воспринимать “рейтинги власти”, а бесчисленные “политологи” на полном серьезе это бы обсуждали и строили прогнозы? Наверно, да.

Уже ГОД немногие сохранившие если не разум, то здравый смысл граждане изумляются – как же, дескать, можно принимать всерьез абсолютные цифры “положительных тестов”, не зная и не желая знать ни того, сколько было отрицательных, ни, главное, того, насколько репрезентативна была выборка? И разве кому-то непонятно, что при таком типе “обследования” можно получать ЛЮБУЮ цифру “выявленных”, просто увеличивая или уменьшая общее количество тестирований?

Несколько неудобно говорить о такой элементарщине, но, видимо, надо – коль тут все с настолько серьезными рожами обсуждают “рост числа заражений в России”, апеллируя при этом к “данным мониторинга” – мол, “вчера было 8020, а сегодня уже 9030, ужас, рост, караул!”

Вернемся к Путину – для наглядности. Допустим, на самом деле, то есть по всей России, его рейтинг популярности – 20%. А мы – Левада-центр, который решил работать так же, как “эпидемиологи”. Тогда, к примеру, в апреле мы каждый день случайным образом опрашиваем 40 тысяч человек – и, естественно, получаем, что порядка 8 тысяч опрошенных реагируют положительно, то есть говорят, что Путина поддерживают.

Потом нам поступает указание из Центра от Юстаса – надо показать рост народной любви к Нацлидеру. Нет ничего проще: мы начинаем опрашивать не 40, а 60 тысяч в день. И – ура! Уже порядка 12 тысяч человек говорят, что поддерживают Путина. “Мощный рост рейтинга! За 2 дня – в полтора раза! Народная любовь к Путину крепнет день ото дня!!” Надо еще больше – тоже нет проблем: опроси 100 тысяч – вот уже и 20 тысяч “сторонников Путина”. Политологи захлебываются: “Да что ж такое – рейтинг Путина растет как на дрожжах!” На Западе СМИ и “эксперты” впадают в уныние (там ведь, как мы с печалью наблюдаем, точно такие же идиоты): “Российский народ непрошибаем – несмотря на все наши санкции, рейтинг Путина всего за месяц вырос с 8 тысяч человек до целых 20 тысяч человек! Эту страну не победить!”

Стоит еще заметить, что желанный рост при таких жульнических условиях наш “Левада” сможет показывать, даже если в реальности рейтинг Путина будет падать – допустим, с 20% до 10%. Допустим, при 40 тысячах опрошенных “за” высказывалось 8 тысяч (при рейтинге в 20%). Потом рейтинг стал падать (скажем, из-за роста цен), упал вдвое – до 10%. Как показать его “рост” в абсолютных “человеках” до 20 тысяч? Нет ничего проще – надо всего лишь опросить 200 тысяч респондентов.

Я, впрочем, думаю так: поскольку данная разводка до такой степени прозрачна, а механизм жульничества очевиден не только для специалиста, но даже для студента 1 курса ГУМАНИТАРНОГО вуза – то очевидно, что уже давно и тестов, и опросов никто не проводит. Поставим себя на место того же Левады в нашем примере: зачем напрягаться и опрашивать аж 200 тысяч человек, чтобы получить все равно заведомо жульнические цифры? Не проще ли нарисовать то, что нужно заказчику, раз ему все равно нужно именно ФУФЛО?

Так и делают.

Но печаль, тем не менее, охватывает недетская. Тут все по Сент-Экзюпери: “Если третью волну рисуют – значит, это кому-нибудь нужно?” Если взялись изображать новые фейки – это точно делают не из любви к искусству. Но ЗАЧЕМ тогда? Неужели твари хотят повторить на бис пропуска на выход из дома, закрытие всего и вся и прочие издевательства?